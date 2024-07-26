Минюст признал фонд «Свободная Россия» экстремистской организацией

Фонд «Свободная Россия» (признан Минюстом нежелательной организацией) внесен тем же ведомством в список экстремистских организаций, следует из соответствующего перечня.

«Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд «Свободная Россия») (США)», — назван он в списке.

Он перечислен среди еще нескольких десятков организаций, которые определены как структурные подразделения «Международного общественного движения по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России «Антироссийское сепаратистское движение» (признано экстремистским и запрещено, как и его подразделения).

В списке нежелательных организаций фонд находится с 2019 года.

Материал дополняется