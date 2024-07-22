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МВД предложило собрать данные об уехавших для участия в экстремизме

В проект новой стратегии включены понятия «ксенофобия» и «русофобия», также она предполагает создание банка данных тех, кто уехал из России для участия в экстремистских организациях
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МВД подготовило проект указа президента России об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в стране, документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Стратегия вводит такие понятия, как:

  • идеология насилия (совокупность взглядов и идей, оправдывающих применение насилия для достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей);
  • ксенофобия (проявление ненависти, неприязни или нетерпимости в отношении определенных социальных групп и общностей людей, а также к их отдельным представителям);
  • русофобия (неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре, выражающееся в том числе в агрессивных настроениях и действиях со стороны отдельных представителей и политических сил, а также дискриминационные действия со стороны властей недружественных России государств) и др.

Также она определяет направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму и меры по ее реализации. Например, среди законодательных мер названы совершенствование механизмов противодействия «антироссийской деятельности» иностранных неправительственных организаций, в том числе признанных нежелательными в стране.

Среди правоохранительных — создание банка данных тех, кто покинул страну «для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств». В документе не уточняется, о каких центрах идет речь.

В размещенном на сайте Минюста перечне экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в России, есть как исламистские либо националистические объединения, так и компания Meta (владелец соцсетей Facebook и Instagram) с «международным общественным движением ЛГБТ».

Кроме того, среди мер — обеспечение «профилактики и противодействия распространению экстремизма, неонацизма и украинского национализма» в стране, особенно в новых субъектах.

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Также предложены меры в области национальной политики — например, «изучение влияния этнического и религиозного факторов на процесс радикализации населения» или «мотивирование граждан к информированию <...> о фактах подстрекательства и подготовки к осуществлению экстремистской деятельности».

В стратегии перечислены в том числе меры в области миграционной, молодежной, образовательной и информационной политики.

Прошлая версия стратегии была утверждена в мае 2020 года. Президент Владимир Путин отмечал, что экстремизм — это прямая угроза единству России, необходимо жестко пресекать любые его проявления, и называл борьбу с ним одним из приоритетов работы МВД.

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экстремизм борьба с экстремизмом Владимир Путин МВД
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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