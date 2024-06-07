«Антироссийское сепаратистское движение» признали экстремистским

Иск с просьбой признать экстремистским и запретить деятельность «Антироссийского сепаратистского движения» подавал Минюст. При этом информации о существовании организации с таким названием в публичном доступе нет

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Верховный суд признал экстремистским международное общественное «Антироссийское сепаратистское движение» и его структурные подразделения и запретил их деятельность на территории России, сообщил ТАСС.

«Судом удовлетворен иск Министерства юстиции о признании «Антироссийского сепаратистского движения» экстремистским и его запрете», — рассказала собеседница агентства.

В конце апреля Минюст подал иск в Верховный суд с просьбой признать экстремистской и запретить деятельность этой организации. По информации ведомства, ее целью является «разрушение многонационального единства и территориальной целостности России». Максимальное наказание по ст. 280.1 УК России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России) составляет до пяти лет лишения свободы.

Информации о существовании организации с таким названием в публичном доступе нет. По словам опрошенных РБК юристов, запрет деятельности организации без лидеров, идеологов и официальных последователей несет в себе риски «избирательного привлечения к ответственности любого человека», в действиях которого правоохранители увидят причастность к такому движению.

Согласно информации из картотеки Верховного суда, дело рассматривал судья Олег Нефедов. Он же в конце ноября вынес решение о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистским и запрете его деятельности на территории России. Заседание проходило в закрытом режиме. В марте движение включили в перечень террористических организаций.

В конце февраля Хабаровский краевой суд признал экстремистской организацией общественное движение «Я/Мы Сергей Фургал» и запретил его. В ведомстве подчеркивали, что оно «под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона» осуществляет экстремистскую деятельность.