Песков напомнил о возвращении в СССР уехавшей после 1917-го интеллигенции

Вернувшиеся в СССР принесли много пользы страны, а те, кто остался за границей, были «врагами», сказал Песков. Среди вернувшихся были Алексей Толстой и Марина Цветаева, среди оставшихся в эмиграции — Иван Бунин и Сергей Рахманинов

Один из пароходов, на котором в 1922 году из России выезжала интеллигенция (Фото: фотохроника ТАСС)

Многие ученые и писатели, покинувшие Россию после 1917 года, затем вернулись в страну и принесли ей пользу, а те, кто остался за рубежом, там «сгинули», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа.

«Смотрите историю нашей страны. После революции сколько уехало творческой интеллигенции? Ведь много. А сколько ученых уехало? Очень много. Бедствовали за границей. Кто-то бедствовал, кто-то творил там, кому-то удавалось. А потом, уже в начале 30-х годов, посылали гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться. Включая многих писателей, которых наши с вами дети проходят в школе, и ученых, которыми мы восхищаемся как нашими соотечественниками Большинство из них удалось уговорить вернуться, и они принесли Родине много пользы. А те, кто были настоящие враги, так там и сгинули», — заявил он.

Судьба интеллигенции в связи с революциями 1917 года складывалась по-разному. Среди тех, кто не принял переворот и уехал, а затем вернулся уже в СССР, были писатели Алексей Толстой, Александр Куприн, поэтесса Марина Цветаева, артист Александр Вертинский и др. Остались за рубежом литератор Иван Бунин, композитор Сергей Рахманинов, артист Федор Шаляпин и др.

Толстой, сын графа Николая Толстого, который до 16 лет носил фамилию отчима Алексея Бострого, покинул страну в 1918 году. Жизнь в эмиграции он называл «самым тяжелым периодом», однако в эти годы он занимался творчеством (например, в это время он написал первый роман из трилогии «Хождение по мукам»). После того, как в эмиграции Толстой вступил в поддержку большевиков, в 1923 году он вернулся в Россию. Здесь его писательская карьера получила дальнейшее развитие: он создал еще два романа в цикле «Хождение по мукам», написал «Гиперболоид инженера Гарина», в 1936-м стал главой Союза писателей. Умер в 1945 году, после смерти его в третий раз наградили Сталинской премией. Его называли «красным графом».

Поэтесса Марина Цветаева уехала из страны не сразу, первым это сделал ее муж Сергей Эфрон, участник Белого движения. Она покинула советскую Россию в 1922-м с дочерью Ариадной, потеряв младшую дочь Ирину, которая скончалась в приюте, куда Цветаева отдала детей в надежде спасти их от голодной смерти. В эмиграции поэтесса писала стихотворения и прозу. После возвращения во второй половине 1930-х в СССР мужа и дочери, Цветаева с младшим сыном тоже приехала в страну. Однако Арианда и Сергей Эфроны вскоре были арестованы. Мужа Цветаевой расстреляли, дочь отправили в лагерь. Сама поэтесса покончила жизнь самоубийством в 1941 году. Ее сын Георгий погиб во время Великой Отечественной войны. Ариадна скончалась в 1975-м.

Литератор Иван Бунин после революции участвовал в деятельности Белого движения, в 1920 году уехал из советской России и жил во Франции. Там он создал сборник рассказов «Темные аллеи», роман «Жизнь Арсеньева», опубликовал сборник дневниковых записей «Окаянные дни» и др. произведения. В 1933 году Бунин получил первым среди русских авторов Нобелевскую премию по литературе «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Умер в 1953 году в Париже.