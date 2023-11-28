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Политика ,  
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Путин заявил о расплате поколения за слабую центральную власть в прошлом

Путин: нынешнее поколение расплачивается за слабость власти при распаде СССР
Владимир Путин (на экране)
Владимир Путин (на экране) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Современное поколение людей всех национальностей расплачивается за слабость центральной власти времен революции 1917 года и распада СССР, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) по видеосвязи. Стенограмму мероприятия опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент призвал помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем гражданской войны, а также распада СССР в 1991 году.

«Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей, даже родившиеся уже в XXI веке, до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа — русских, белорусов и украинцев», — сказал глава государства.

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По его словам, возникшие после распада Российской империи и Советского Союза «кровавые очаги» до сих пор продолжают «тлеть» и иногда «вспыхивают с новой силой». «И раны эти еще долго не залечить», — считает Путин.

Россия не забудет этих ошибок, она не должна их повторять, продолжил глава государства. «Хочу вновь подчеркнуть: любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество — это предательство, преступление против всей России. Мы никому не позволим [ее] делить», — подытожил он.

Путин неоднократно называл распад СССР трагедией. Тогда, по словам президента, произошел «распад исторической России», а крах СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

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В 2019 году глава государства назвал причиной распада Советского Союза неэффективную экономическую политику его руководства, которая отразилась и на политической сфере. Распад СССР, по мнению Путина, почти не был связан с ростом националистических настроений в Прибалтике.

Вину за распад СССР президент возлагал и на Владимира Ленина. «Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом», — говорил он. Мировая революция, по мнению Путина, была не нужна, а партийные деятели уничтожили СССР вопреки волеизъявлению народа.

Современная Россия не стремится восстановить Советский Союз, подчеркивал Путин.

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Владимир Путин СССР революция 1917 года распад СССР центральная власть
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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