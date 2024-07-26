Кулеба попросил Гонконг предотвратить обход санкций против России

Reuters писал, что объемы перевалки товаров высокого приоритета, включая микроэлектронику, через Гонконг с января по май упали на 28%, но США по-прежнему считают Гонконг и Китай ключевыми перевалочными пунктами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в ходе визита в Гонконг попросил главу администрации этого специального административного района Китая Джона Ли не давать возможность России обходить западные санкции, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

«Дмитрий Кулеба <...> призвал администрацию Гонконга принять меры, чтобы лишить Россию и российские компании возможности использовать Гонконг для обхода ограничительных мер», — говорится в нем.

На этой неделе Reuters со ссылкой на необнародованные данные Минторга США писал, что объемы перевалки товаров высокого приоритета, включая микроэлектронику, через Гонконг с января по май упали на 28%, а через материковый Китай — на 19%. Однако правительство США по-прежнему рассматривает Гонконг и Китай как ключевые перевалочные пункты для поставок товаров двойного назначения в Россию, отмечало агентство.

Гонконгское правительство заявило, что «не реализует и не имеет юридических полномочий принимать меры по односторонним санкциям, введенным другими странами». Однако там отметили, что «строго соблюдают» санкции, введенные Советом Безопасности ООН, в соответствии с указаниями МИД Китая, в том числе против КНДР.

В декабре прошлого года американский президент Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против иностранных банков, участвующих в сделках по поставкам для военно-промышленного комплекса России. После этого несколько крупнейших китайских банков перестали принимать платежи от попавших под ограничения российских банков. Президент Владимир Путин во время поездки в Китай в мае заявлял, что проблема с расчетами решаема.

На прошлой неделе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предупредил, что Вашингтон готов «закрутить гайки» в отношении Пекина из-за поставок Москве товаров двойного назначения, если тот не передумает и не перестанет «играть за команду России». По его словам, КНР «движется в неверном направлении».

Россия и Китай неоднократно отрицали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную помощь. Россия считает западные санкции незаконными.