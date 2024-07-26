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Война санкций ,  
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Кулеба попросил Гонконг предотвратить обход санкций против России

Глава МИД Украины Кулеба попросил Гонконг предотвратить обход санкций Россией
Сюжет
Война санкций
Reuters писал, что объемы перевалки товаров высокого приоритета, включая микроэлектронику, через Гонконг с января по май упали на 28%, но США по-прежнему считают Гонконг и Китай ключевыми перевалочными пунктами
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в ходе визита в Гонконг попросил главу администрации этого специального административного района Китая Джона Ли не давать возможность России обходить западные санкции, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

«Дмитрий Кулеба <...> призвал администрацию Гонконга принять меры, чтобы лишить Россию и российские компании возможности использовать Гонконг для обхода ограничительных мер», — говорится в нем.

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Фото:Mohammed Mohammed / Xinhua / Global Look Press

На этой неделе Reuters со ссылкой на необнародованные данные Минторга США писал, что объемы перевалки товаров высокого приоритета, включая микроэлектронику, через Гонконг с января по май упали на 28%, а через материковый Китай — на 19%. Однако правительство США по-прежнему рассматривает Гонконг и Китай как ключевые перевалочные пункты для поставок товаров двойного назначения в Россию, отмечало агентство.

Гонконгское правительство заявило, что «не реализует и не имеет юридических полномочий принимать меры по односторонним санкциям, введенным другими странами». Однако там отметили, что «строго соблюдают» санкции, введенные Советом Безопасности ООН, в соответствии с указаниями МИД Китая, в том числе против КНДР.

В декабре прошлого года американский президент Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против иностранных банков, участвующих в сделках по поставкам для военно-промышленного комплекса России. После этого несколько крупнейших китайских банков перестали принимать платежи от попавших под ограничения российских банков. Президент Владимир Путин во время поездки в Китай в мае заявлял, что проблема с расчетами решаема.

На прошлой неделе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан предупредил, что Вашингтон готов «закрутить гайки» в отношении Пекина из-за поставок Москве товаров двойного назначения, если тот не передумает и не перестанет «играть за команду России». По его словам, КНР «движется в неверном направлении».

Россия и Китай неоднократно отрицали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную помощь. Россия считает западные санкции незаконными.

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Елена Чернышова
Дмитрий Кулеба санкции против России Гонконг
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