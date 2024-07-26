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Выборы президента США ,  
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Харрис заявила о готовности выйти на дебаты с Трампом

Харрис заявила о готовности выйти на дебаты с Трампом 10 сентября
Сюжет
Выборы президента США
При этом вице-президент сообщила, что Трамп «дал задний ход». Харрис начала предвыборную кампанию после решения президента Джо Байдена выйти из гонки
Вице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, ее слова приводит Politico.

«Трамп согласился на это ранее. Теперь он дал задний ход <...>. Я готова выйти [на дебаты]», — сказала Харрис журналистам.

В мае Трамп и президент Джо Байден договорились о проведении дебатов 27 июня на телеканале CNN и 10 сентября на ABC. Июньские дебаты закончились для Байдена неудачей, после чего демократы и спонсоры начали настаивать на его выходе из предвыборной гонки.

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Вице-президент США Камала Харрис

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Через несколько дней в обращении к нации американский лидер объяснил свой отказ от участия тем, что «демократия важнее личных амбиций». «Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки заслуживают второго срока, но ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии, поэтому я решил, что лучший путь вперед — передать эстафету новому поколению, это лучший способ объединить наш народ», — заявил он.

Президент призвал американцев поддержать Харрис. Трамп назвал Байдена «худшим президентом в истории страны». Он утверждает, что победить Харрис, если она станет кандидатом от демократов, будет «гораздо легче».

Накануне в интервью Fox News экс-президент назвал выход Байдена из гонки «переворотом». «Они не хотели, чтобы он баллотировался. Он был внизу в опросах, и они думали, что он проиграет. Они пришли к нему и сказали: ты не можешь выиграть гонку, что, я думаю, правда», — уверен он.

Штаб Харрис после его интервью заявил, что Трамп «старый и довольно странный» и что «этот парень больше никогда не должен быть президентом».

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Елена Чернышова
Камала Харрис Дональд Трамп дебаты
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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