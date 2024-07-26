Bloomberg сообщил о рисках для Трампа из-за нападок на Харрис
Нападки кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на вице-президента Камалу Харрис, начавшую предвыборную кампанию после решения президента Джо Байдена выйти из гонки, рискуют оттолкнуть избирателей, которых ему следовало бы привлечь — женщин из пригородов, молодежь, афроамериканцев и латиноамериканцев, сообщает Bloomberg.
Резкие высказывания в адрес Харрис демонстрируют, насколько ее появление в качестве вероятного кандидата от Демократической партии расстроило президентскую гонку 2024 года: предвыборный штаб Трампа месяцами готовил тактику борьбы с Байденом, чтобы представить его как слабого соперника, однако решение последнего выйти из гонки застало кампанию экс-президента врасплох, заставив пересмотреть линию атаки, указывает агентство.
Республиканцы из палаты представителей, включая спикера Майка Джонсона, в то же время предостерегли однопартийцев от нападок на расу или гендер из-за политических рисков. «На этих выборах речь пойдет о политике, а не о личностях», — заявил Джонсон.
По словам главы предвыборного штаба вице-президента Дженнифер О'Мэлли Диллон, 7% избирателей еще не определились, кого готовы поддержать, и их можно было бы убедить проголосовать за Харрис. «Среди этих избирателей много темнокожих, латиноамериканцев и людей моложе 30 лет», — отметила она.
78-летний Трамп критиковал 59-летнюю Харрис за усугубление миграционного кризиса на границе с Мексикой, называл ее «слабым прокурором», «злой и тупой», а из-за ее смеха прозвал «Камалой-хохотушкой». Его сторонники называли Харрис «амбассадором DEI» (эта аббревиатура расшифровывается как Diversity, Equity, Inclusion, то есть «многообразие, равноправие и инклюзивность»).
Согласно результатам опроса Reuters и компании Ipsos, опубликованного 23 июля, Харрис опередила Трампа на 2%: за нее были готовы проголосовать 44%, а за Трампа — 42%. Однако согласно результатам последнего опроса New York Times/Siena College poll, экс-президент сейчас опережает Харрис на 2% среди зарегистрированных избирателей (48% против 46%) и на 1% среди всех избирателей (48% против 47%).
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