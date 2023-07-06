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Россия обвинила США в нарушении правил безопасности полетов в Сирии

Российские военные обвинили США в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии

Международная коалиция во главе с США в Сирии нарушила протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с совместными российско-сирийскими учениями. Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, в течение суток было зафиксировано девять нарушений. Кроме того, российские пилоты сообщили о фактах «воздействия радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов».

Утром Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) США заявило, что 5 июля три российских истребителя перехватили американские беспилотники MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии. В Вашингтоне утверждают, что дроны участвовали в операции против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Генерал-лейтенант ВВС Алекс Гринкевич назвал маневры российских пилотов «небезопасными и непрофессиональными».

5 июля в ЦПВС заявили, что Россия зафиксировала за сутки 12 нарушений со стороны американских дронов, из них пять — в районе, закрытом для воздушных полетов из-за совместных учений Москвы и Дамаска. Они начались 5 июля и продлятся шесть суток.

Теги
Сирия США Запрет полетов
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