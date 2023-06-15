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ЦИК назначил выборы в новых регионах на 10 сентября

ЦИК назначил выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября
Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС
Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС

Выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут в единый день голосования 10 сентября, сообщил Центризбирком России в своем телеграм-канале.

В этот день в ЛНР и ДНР выберут депутатов народных советов, в Запорожской области — законодательного собрания, в Херсонской — областной думы. Во всех регионах также выберут депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего будет проведено около 80 избирательных кампаний.

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что временно исполняющие обязанности глав четырех регионов предложили провести выборы там в единый день голосования. «После проведения соответствующих консультаций с ФСБ и Минобороны мы примем решение в ближайшие дни», — сказала она.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью прошлого года по итогам референдумов. В регионах действует режим военного положения. На момент его введения федеральный конституционный закон «О военном положении» запрещал проведение выборов в регионах с военным положением.

В мае Госдума приняла поправки, разрешающие проводить выборы в условиях такого режима после консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ. Нововведение утвердил президент Владимир Путин.

Присоединенным регионам дали право самостоятельно установить особенности проведения выборов. В частности, там:

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  • предусматривается возможность создания избирательных участков за их пределами;
  • граждане во время голосования смогут использовать не только паспорт, но и другие документы, его заменяющие;
  • зарегистрированным кандидатам будет достаточно информировать избирательные комиссии о наличии счетов и вкладов за пределами России с указанием не зависящих от кандидата обстоятельств, по которым эти счета не могут быть закрыты.

Выборы в единый день голосования пройдут почти в каждом регионе — исключением стали Кабардино-Балкария, Марий Эл, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. В голосовании смогут участвовать 65 млн избирателей. В одном регионе выберут главу административного центра, в 20 — депутатов законодательных органов, в 21 — высших должностных лиц, в 16 — депутатов представительных органов столиц.

Теги
ЦИК Элла Памфилова ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область голосование
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