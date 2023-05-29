Путин разрешил выборы на территориях с военным положением

Фото: Николай Асмолов для РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проводить выборы на территориях, где введено военное положение.

Проведение выборов возможно после консультаций Центральной избирательной комиссии России с Минобороны и ФСБ. В этом случае выборы могут проводиться как на всей территорией с военным положением, так и на ее части.

В октябре 2022 года Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Они вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года.

Как объяснял один из авторов законопроекта, председатель комитета Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, поправки нужны «для согласования разных законодательных актов при проведении выборов в регионах, где введен режим военного положения». В законах о принятии регионов в состав страны говорится, что осенью 2023 года там пройдут выборы. В то же время по закону «О военном положении» выборы и референдумы при военном положении не проводятся.

«Хочу отметить, что и закон о военном положении, и законы о принятии новых субъектов в состав России являются конституционными, то есть равнозначными по силе. Однако, мы считаем, необходимо соблюсти в этом вопросе полную юридическую чистоту, которой и можно будет добиться именно через корректировку несколько устаревшего акта», — сказал Крашенинников.