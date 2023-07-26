Politico узнала, что обучение украинских пилотов на F-16 не согласовано

Politico: Запад все еще не согласовал план по обучению украинских военных на F-16

План обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 до сих пор не согласован, несмотря на заявление США, что оно начнется в ближайшие недели, пишет Politico. Предложение проводить его в США не встретило поддержки

Западные страны до сих пор не смогли согласовать план обучения украинских военных управлению американскими истребителями F-16, оно не может начаться до официального одобрения Вашингтоном передачи необходимых материалов, например, летных тренажеров и руководства по эксплуатации, сообщает Politico. По данным газеты, США до сих пор не подписали соответствующий акт.

По словам трех американских чиновников, знакомых с ходом обсуждения, план по обучению еще предстоит согласовать. В числе предложений — отправка украинских пилотов в США для инструктажа в 162-м авиакрыле, подразделении Нацгвардии ВВС, базирующемся в Тусоне, штат Аризона, которое уже обучает иностранных партнеров полетам на F-16. Однако, как рассказали два американских и один европейский чиновник, эта идея не получила большого одобрения.

Другой вариант предполагает отправку американских военных пилотов для обучения украинцев в Европу. «Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана», — сказал один из собеседников газеты из числа американских чиновников.

При этом коалиция из 11 стран, возглавляемая Данией и Нидерландами, предпринимает шаги для начала обучения. Так, американский поставщик тактических истребителей Draken International начал набирать отставных военных пилотов для обучения украинцев, пишет издание, ссылаясь на удаленное объявление и слова одного из чиновников из США.

Эта работа будет проводиться на строящемся в Румынии объекте, который, как предполагается, станет региональным учебным центром F-16. По словам европейских чиновников, еще один учебный центр будет создан в Дании.

Что касается поставки истребителей, они прибудут не раньше весны, прогнозируют американские чиновники. «Мы, вероятно, научим некоторых пилотов летать к концу года, но настоящий F-16 в украинских цветах» вряд ли появится раньше весны», — приводит Politico слова одного из них.

В статье отмечается, что ни одна западная страна еще не заявила официально о передаче истребителей Киеву.

21 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может получить истребители F-16 до конца 2023 года. При этом он отметил, что истребители не изменят ход боевых действий. По его мнению, Киеву нужны «артиллерия, боеприпасы, ПВО и броня — танки», что США предоставили «с беспрецедентной скоростью».

На следующий день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обучение украинских пилотов начнется в ближайшие недели.

Как уточнял министр обороны Украины Алексей Резников в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, прошедшего 11–12 июля, меморандум о создании коалиции по подготовке украинских пилотов вождению F-16 подписали 11 стран: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания. На территории этих государств военных Украины обучают пилотированию истребителей.

В Кремле, комментируя обсуждение относительно поставок самолетов Киеву, заявляли, что это демонстрирует «растущую вовлеченность» западных стран в конфликт. Глава МИДа Сергей Лавров назвал такие планы неприемлемой эскалацией.