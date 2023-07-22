Одесскому экс-военкому предъявили обвинения в незаконном обогащении

Бывшему военкому Одессы Борисову, у семьи которого обнаружили имущество в Испании на $4,5 млн, предъявили подозрение по фактам незаконного обогащения, сообщил Зеленский. При этом в ГБР не знают, где сейчас находится экс-военком

Евгений Борисов (Фото: OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Госбюро расследований (ГБР) и Офис генпрокурора Украины предъявили подозрение по фактам незаконного обогащения бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, у семьи которого в июне обнаружили виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения воинской службы. Логично, что одним лишь увольнением эта история не должна была завершиться», — отметил президент.

По его словам, в настоящее время идет проверка все украинских военкоматов. Глава государства добавил, что «ответственность за нарушение — неизбежна».

В государственном бюро расследований позже подтвердили, что Борисову сообщили о подозрении, но отметили, что в настоящий момент его местонахождение неизвестно.

Издание «Украинская правда» 23 июня опубликовало расследование, из которого следовало, что члены семьи Борисова приобрели недвижимость и другое имущество в Испании после объявления на Украине всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. В частности, у его матери в собственности появилась вилла, а у жены — офисное помещение на главной улице Марбельи и несколько дорогих машин. По подсчетам издания, общая стоимость этого имущества составляет около $4,5 млн.



Борисов в телефонном разговоре с изданием сначала сказал, что у его семьи нет имущества в Испании, но, услышав о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а сам он не «влезает» в эти дела. Он утверждал, что не в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании. По его словам, жена «должна была рассказать ему об этом позже», а сейчас занимается документацией.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, после объявления Россией военной операции. На следующий день Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Сроки военного положения и мобилизации продлевались несколько раз, в последний раз — 2 мая на 90 суток.

После скандала Борисова уволили, а Национальное агентство по противодействию коррупции Украины (НАПК) начало «мониторинг образа жизни» руководителей всех уровней центров комплектования — военкоматов. По словам главы НАПК Александра Новикова, агентство установило рекордный факт незаконного обогащения — 188 млн гривен (около $5 млн. — РБК). «Только один объект, купленный в Испании на маму этого человека, стоит €3,7 млн», — сказал Новиков.