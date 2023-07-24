В Киеве задержали бывшего одесского военкома, купившего виллу в Испании

Евгения Борисова месяц назад потребовал уволить Зеленский после скандала с покупкой недвижимости в Испании. Его обвиняют в незаконном обогащении и уклонении от несения службы

Задержание Евгения Борисова (Фото: ДБР Украины)

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и офиса генпрокурора Украины задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале.

Его обвиняют в незаконном обогащении на 188 млн грн (около 500 млн руб. по курсу ЦБ на момент публикации) и в умышленном уклонении от несения службы.

«Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом оно использовало элементы конспирации — меняло номера телефонов, автомобилей и т.п., местонахождение», отметили в ГБР. На поиски военкома после предъявления ему обвинений ушло два дня, его нашли в Киеве. Так как он пытался скрыться от следствия, ему будут просить избрать меру пресечения в виде ареста без возможности внести залог.

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Борисова после скандала: издание «Украинская правда» сообщило, что семья военкома после введения на Украине военного положения приобрела виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн (более 400 млн руб.). Военком в разговоре с изданием сначала сказал, что у его семьи нет имущества в этой стране, но, услышав о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а он не в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.

Как выяснило ГБР, помимо недвижимости в Испании семья Борисова также купила автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн (более 7 млн руб.), а до этого — другие дорогие автомобили — Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser, эти три машины стали собственностью тещи военкома, хотя она не имела средств на это.

Военкома подозревают в преступлениях, предусмотренных ст. 368-5 УК Украины, ч. 5 ст. 407 УК Украины, ч. 4 ст. 409 УК Украины. По ним Борисову может грозить до десяти лет лишения свободы.

После скандала с Борисовым проверки военкомов на предмет коррупции начались по всей Украине.