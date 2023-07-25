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Украинский суд арестовал депутата Рады Пономарева на два месяца

Украинский суд на два месяца арестовал депутата Рады Пономарева по делу о госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд арестовал депутата Рады Александра Пономарева на 60 дней. СБУ задержала его накануне, обвинив в госизмене — поставках в Россию техники и горючего. В России политика и бизнесмена тоже подозревают, но в спонсировании терроризма
Александр Пономарев
Александр Пономарев (Фото: Wikimedia Commons)

Районный суд в Киеве арестовал депутата Верховной рады Александра Пономарева от «Платформы за жизнь и мир» (бывшая ОПЗЖ), обвиняемого в госизмене, на 60 дней, сообщила Генпрокуратура Украины.

«По ходатайству прокуроров офиса генпрокурора Печерский районный суд Киева отправил под арест депутата Александра Пономарева на 60 дней без возможности внесения залога», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Политика обвиняют в государственной измене. По версии следователей Службы безопасности Украины (СБУ), он «перерегистрировал подконтрольные предприятия» в Запорожской области по российскому законодательству, открыл счета в местных филиалах банковских учреждений «страны-агрессора» и организовал производство материальных ценностей, поставляя в Россию технику и горюче-смазочные материалы. После переезда в Киев он «продолжил координировать предприятия». Депутату грозит до 15 лет лишения свободы.

Пономарев все обвинения отверг. «Сказать, что я удивлен или в шоке, это ничего не сказать. Сторона обвинения не предоставила доказательств моего сотрудничества с врагом. Все свидетели, на которых ссылается следствие, в один голос заявляют, что сами ничего не видели, не слышали и не были на тех территориях. Но при этом рассуждают, что они что-то слышали от своих знакомых. Более того, по приезде в Украину я отвечал на все эти вопросы в СБУ и проходил детектор лжи, ко мне вопросов никаких не было», — заявил Пономарев после оглашения вердикта о взятии под стражу.

Александр Пономарев — депутат Верховной рады VII, VIII и IX созывов от партии ОПЗЖ. С 2023 года имеет российское гражданство, но в 2022-м заявил, что считает паспорт России аннулированным и не знает, действителен ли он.

До начала конфликта на Украине Пономарев был основным владельцем нефтехимических компаний «НПП Агринол», «Азмол» и фирмы «Бердянские жатки», которые после назначения в Запорожской области пророссийской администрации перешли под внешнее управление.

В России депутата подозревают в спонсировании терроризма. Как писало издание «Свободный Бердянск», прокуратура ЛНР считает, что владелец более 20 предприятий, в том числе в Бердянске, с 2014-го по январь 2022 года финансово поддерживал украинские формирования в совершении преступлений против мирных жителей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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