Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Business Insider узнал об отказе Киева от американских и турецких дронов Политика, 00:31
Карпов назвал героической победу россиянина на турнире претендентов Спорт, 00:00
Зеленский объяснил отступление военных ВСУ из Лисичанска Политика, 03 июл, 23:53
Умер бывший солист оперы Большого театра Юрий Григорьев Общество, 03 июл, 23:34
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 03 июл, 23:22
Полиция сообщила о погибших при стрельбе в ТЦ Копенгагена Общество, 03 июл, 23:03
Шольц словами «никто не знает» оценил сроки операции России на Украине Политика, 03 июл, 22:59
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 03 июл, 22:33
В небоскребе рядом с «Москва-Сити» произошел пожар Общество, 03 июл, 22:10
Гол Кассьерры в дебютном матче помог «Зениту» обыграть чемпиона Сербии Спорт, 03 июл, 21:59
В Израиле суд отменил решение МВД об ограничении на въезд для украинцев Общество, 03 июл, 21:58
Минобороны Британии сообщило о взломе своих страниц в соцсетях Технологии и медиа, 03 июл, 21:52
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 03 июл, 21:44
Кубок Африки по футболу перенесли из-за наводнений в Кот-д'Ивуаре Спорт, 03 июл, 21:24
Военная операция на Украине ,  

Business Insider узнал об отказе Киева от американских и турецких дронов

Российские системы РЭБ и ПВО глушат и сбивают летательные аппараты, поэтому использовать их неэффективно, заявили газете эксперты. Вместо них Киев просит у запада поставить стране современные истребители, утверждает портал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали реже использовать турецкие и американские беспилотники из-за их неэффективности против российских систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет Business Insider со ссылкой на украинских военнослужащих и экспертов.

Специалисты, которых опросило издание, считают, что беспилотники неэффективны, так как российские системы радиэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО оперативно засекают и сбивают их.

Baykar Makina бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2
Политика
Bayraktar TB2

Украина использует в районе боевых действий американские беспилотники Switchblade и Phoenix Ghost, портал оценивает стоимость каждого из них в несколько тысяч долларов. Также Вашингтон собирался передавать украинским властям ручные беспилотники Puma, писала The Washington Post. Турция поставляет Киеву дроны Bayraktar TB2, стоимость которых, по информации Business Insider, колеблется между $1 и $2 млн.

Кроме того, США собирались отправить на Украину разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle, писало Reuters со ссылкой на три источника. Портал оценивает их стоимость в $10 млн. По его данным, Киев требует у США и союзников поставить украинским военным современные истребители вместо дронов.

Украина закупает турецкие Bayraktar TB2 с 2019 года. Беспилотники можно использовать как днем, так и ночью, они оснащены системами лазерного наведения. Боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (у некоторых модификаций — до 16 км).

Switchblade — это «дрон-камикадзе», как его называют в Пентагоне. Они представляют собой барражирующие боеприпасы. Барражирующий боеприпас — это беспилотник с интегрированной боевой частью, который может совершать продолжительный полет над полем боя, а после обнаружения цели уничтожать ее, пикируя, как управляемая ракета. Тактические беспилотники Phoenix Ghost США разработали специально для Украины. Представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что они обеспечивают те же возможности, что и Switchblade, но между моделями есть некоторые различия. В чем именно заключается разница, Кирби не уточнял.

Читайте на РБК Pro
Pro
Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Steve Powell / Getty Images В омут с головой: почему быстрые перемены легче пережить, чем постепенные
Статьи
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи

Губернаторы приграничных к Украине российских регионов регулярно сообщают о сбитых беспилотниках ее армии. В середине июня в госкорпорации «Ростех» говорили, что российские РЭБ оставили украинские войска без «глаз и ушей». Эти системы борются с беспилотниками, подавляя каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, а также спутниковую навигацию. В свою очередь, в Минобороны России рассказывали, что российские военные используют систему РЭБ «Палантин», которая «роняет» украинские беспилотники и поражает аппараты точечно, а не «направленным лучом».

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Украина беспилотники Bayraktar
Материалы по теме
Губернатор сообщил о двух сбитых у Курска украинских беспилотниках
Политика
В «Ростехе» рассказали о работе систем РЭБ в ходе спецоперации на Украине
Технологии и медиа
Baykar Makina бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter