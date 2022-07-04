Business Insider узнал об отказе Киева от американских и турецких дронов

Российские системы РЭБ и ПВО глушат и сбивают летательные аппараты, поэтому использовать их неэффективно, заявили газете эксперты. Вместо них Киев просит у запада поставить стране современные истребители, утверждает портал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали реже использовать турецкие и американские беспилотники из-за их неэффективности против российских систем противовоздушной обороны (ПВО), пишет Business Insider со ссылкой на украинских военнослужащих и экспертов.

Специалисты, которых опросило издание, считают, что беспилотники неэффективны, так как российские системы радиэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО оперативно засекают и сбивают их.

Украина использует в районе боевых действий американские беспилотники Switchblade и Phoenix Ghost, портал оценивает стоимость каждого из них в несколько тысяч долларов. Также Вашингтон собирался передавать украинским властям ручные беспилотники Puma, писала The Washington Post. Турция поставляет Киеву дроны Bayraktar TB2, стоимость которых, по информации Business Insider, колеблется между $1 и $2 млн.

Кроме того, США собирались отправить на Украину разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Grey Eagle, писало Reuters со ссылкой на три источника. Портал оценивает их стоимость в $10 млн. По его данным, Киев требует у США и союзников поставить украинским военным современные истребители вместо дронов.

Украина закупает турецкие Bayraktar TB2 с 2019 года. Беспилотники можно использовать как днем, так и ночью, они оснащены системами лазерного наведения. Боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (у некоторых модификаций — до 16 км).

Switchblade — это «дрон-камикадзе», как его называют в Пентагоне. Они представляют собой барражирующие боеприпасы. Барражирующий боеприпас — это беспилотник с интегрированной боевой частью, который может совершать продолжительный полет над полем боя, а после обнаружения цели уничтожать ее, пикируя, как управляемая ракета. Тактические беспилотники Phoenix Ghost США разработали специально для Украины. Представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что они обеспечивают те же возможности, что и Switchblade, но между моделями есть некоторые различия. В чем именно заключается разница, Кирби не уточнял.

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Губернаторы приграничных к Украине российских регионов регулярно сообщают о сбитых беспилотниках ее армии. В середине июня в госкорпорации «Ростех» говорили, что российские РЭБ оставили украинские войска без «глаз и ушей». Эти системы борются с беспилотниками, подавляя каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, а также спутниковую навигацию. В свою очередь, в Минобороны России рассказывали, что российские военные используют систему РЭБ «Палантин», которая «роняет» украинские беспилотники и поражает аппараты точечно, а не «направленным лучом».