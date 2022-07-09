Губернатор Брянской области сообщил о взрыве на железной дороге

По словам губернатора, взрывной волной задело стекло в кабине машиниста. Пострадавших нет, железнодорожные пути не повреждены

В Унечском районе Брянской области на железнодорожном перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет. На месте работают специализированные оперативные службы», — написал он.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», железная дорога в Унечском районе проходит примерно в 53 км от границы с Черниговской областью Украины.

В регионе, а также в Белгородской и Курской областях, которые тоже граничат с Украиной, объявлен желтый уровень террористической опасности. Местные власти с начала российской военной операции неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины.

Так, 6 июля, по словам губернатора, под артиллерийский обстрел со стороны Украины попало село Некислица в Севском районе, никто не пострадал. 8 июля Богомаз сообщал о сбитом российскими войсками беспилотнике в Климовском районе области, а также об обстреле дроном пограничного поста поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи. По его данным, никто не пострадал, на АЗС повреждена кровля.