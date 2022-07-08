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Губернатор сообщил о сбитом в Брянской области украинском беспилотнике

Фото:avbogomaz / Telegram Фото:avbogomaz / Telegram Фото:avbogomaz / Telegram

Российские средства ПВО сбили беспилотник в Климовском районе Брянской области, сообщил в своем Telegram губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Со слов главы региона, в течение дня украинские беспилотные летательные аппараты два раза заходили в воздушное пространство области. «Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал он.

Богомаз уточнил, что никто не погиб и не пострадал, а на АЗС повреждена кровля.

Брянский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины
Политика
Александр Богомаз

В регионе, а также в Белгородской и Курской областях, которые тоже граничат с Украиной, объявлен желтый уровень террористической опасности. Местные власти с начала российской военной операции неоднократно сообщали об обстрелах с украинской стороны.

В частности, 29 июня Богомаз сообщал, что российские военные сбили украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск примерно в 1 км от границы с Украиной. 6 июля, по словам губернатора, под артиллерийский обстрел со стороны Украины попало село Некислица в Севском районе, никто не пострадал.

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20 июня, говоря об обстреле поселка Суземка, находящегося менее чем в 15 км от границы, Богомаз заявил, что всего было выпущено около 15 снарядов «из этих современных пушек, которые поставляет Запад Украине». При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что Киев не намерен использовать отправляемое ему вооружение для поражения целей на российской территории. Такую возможность исключали и страны Запада, в том числе США.

Теги
Александр Богомаз Брянская область беспилотник Украина Военная операция на Украине
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