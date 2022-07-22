В Брянской области продлили желтый уровень террористической опасности

Брянск (Фото: Правительство Брянской области)

В Брянской области еще на 15 суток продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 часов 23 июля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Такое решение обосновано информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта, пояснили в региональном правительстве.

В связи со спецоперацией России на Украине в Белгородской, Брянской, Курской областях, двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края ввели высокий уровень террористической опасности 11 апреля. С тех пор в Брянской области его уже несколько раз продлевали.

Согласно классификации Национального антитеррористического комитета, всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводят, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта.