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Военная операция на Украине ,  
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Москва ответит на визовый режим с Украиной с учетом своих интересов

По словам директора второго департамента СНГ МИД РФ Алексея Полищука, для России украинцы «не чужие», поэтому решение будет приниматься исходя из российских интересов и гуманитарного аспекта. Украина введет визовый режим с 1 июля
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Москва примет решение об ответе на введение визового режима для россиян со стороны Украины с учетом национальных интересов, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.

«Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей», — сказал Полищук, отметив, что для России украинцы «не чужие».

Дипломат сообщил, что российская сторона получила электронную копию ноты Киева, касающейся виз. В ней, уточнил он, речь идет «о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений»: первое 1997 года касается безвизовых поездок граждан, а второе, 2011 года, — передвижения жителей приграничных регионов.

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Фото:Byron Smith / Getty Images

По его словам, Украина с 2014 года «планомерно ужесточала условия въезда россиян». Так, в 2014 году ограничения на въезд коснулись мужчин с пропиской в Крыму, в следующем году россиян стали пускать только по загранпаспорту, а с 2018 года — требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение наличия денег. Несмотря на это, российская сторона «всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать», заверил Полищук.

Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан России. Об этом решении в середине июня объявил президент Владимир Зеленский.

После начала российской военной операции Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и вывез всех своих дипломатов и консульских работников, которые оставались в России. Пункты пропуска на границе двух стран после начала военных действий были закрыты.

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Визы россияне смогут оформить в визовых центрах в восьми городах России или третьих странах, уточнили позднее в украинском МИДе.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Украина Россия Визовый режим МИД

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