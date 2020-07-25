Врачи из Москвы прибыли в Хабаровск для помощи в борьбе с COVID-19

Фото: khabkrai.ru

Бригада московских врачей прибыла в Хабаровск для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Сегодня московским рейсом в Хабаровск прибыла бригада врачей, которая окажет помощь местным коллегам в лечении пациентов с диагнозом COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это первая бригада, которая состоит из 19 специалистов. В их числе: инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи, рентгенологи и анестезиологи.

В воскресенье, 26 июля, ожидается приезд еще девяти специалистов. Часть из них отправится в район имени Лазо, в Ванино и Советскую Гавань, а также в Комсомольск-на-Амуре. Большая группа останется в Хабаровске, будет работать в 10-й, 11-й и 2-й больницах города.

Помимо этого, в ближайшие дни в Хабаровск доставят партию гуманитарной помощи, которую направят в местные больницы. В частности, для работы врачей привезут защитные костюмы, очки, маски, бахилы, респираторы, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты на антитела и многое другое. Данную помощь окажут по линии федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как ранее уточнили в пресс-службе краевого правительства, отправились в Хабаровск в рамках договоренностей врио губернатора Михаила Дегтярева с федеральными органами власти.

Согласно последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 6714 случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 52 человека, выздоровели 3840 человек.

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев допустил ужесточение ограничений в Хабаровском крае из-за распространения COVID-19. По его словам, окончательное решение по этому поводу будет принято совместно с Роспотребнадзором.