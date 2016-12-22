Путин и Эрдоган обсудили совместное урегулирование ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили совместное урегулирование ситуации в Сирии и дальнейшее сотрудничество между странами, сообщается на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено совместным шагам по урегулированию кризисной ситуации в Сирии на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и договорённостей, достигнутых в рамках астанинского формата», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин вновь поздравил Эрдогана с победой на выборах и вступлением в должность. Стороны высказались в поддержку двухстороннего сотрудничества и условились о продолжении контактов.

Ранее агентства «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии президента Турции сообщили, что Путин и Эрдоган договорились о встрече на форуме стран БРИКС, который состоится 25-27 июля в Йоханнесбурге.