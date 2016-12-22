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Лидеры БРИКС подписали декларацию по итогам саммита в Йоханнесбурге
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Лидеры БРИКС подписали декларацию по итогам саммита в Йоханнесбурге
Политика, 17:11
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Лидеры БРИКС подписали декларацию по итогам саммита в Йоханнесбурге
Документ, в частности, определяет позицию стран-участниц по вопросам международной торговли и политики. Лидеры БРИКС также договорились бороться с протекционизмом на фоне угроз США по тарифам, озвученных Дональдом Трампом
Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Сирил Рамафоса, Мишел Темер и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Главы государств стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) приняли по итогам юбилейного, десятого саммита Йоханнесбургскую декларацию. Об этом сообщает государственное информационное агентство ЮАР SA News.

Документ был подписан в ходе заседания лидеров БРИКС в расширенном составе в международном конференц-зале Sandton. Принятый документ поддерживает открытую и инклюзивную многостороннюю торговую систему, установленную Всемирной торговой организацией (ВТО).

Стороны договорились бороться с протекционизмом в политике после тарифных угроз, которые высказывал президент США Дональд Трамп, а также подтвердили свою приверженность принципам равенства и демократии.

«Мы признаем, что многосторонняя торговая система сталкивается с беспрецедентными вызовами. Мы подчеркиваем важность открытой мировой экономики», — говорится в 23-страничной декларации (.pdf), подписанной пятью лидерами.

Также в декларации говорится о разрешении ситуации в Сирии. Стороны призвали создать «подлинно широкую» коалицию по борьбе с терроризмом с центральной ролью ООН. Лидеры пяти стран обсудили основные вопросы международной повестки, выразили обеспокоенность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве, призвали к полной реализации иранской ядерной сделки.

После саммита российский президент Владимир Путин отправился на переговоры с новым президентом ЮАР Сирилом Рамофосой, с которым планирует подписать несколько соглашений. Затем глава государства встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри, с которым поговорит о подготовке к саммиту G20 в Буэнос-Айресе.

Автор: Анна Трунина.
Теги: БРИКС , декларация , Владимир Путин
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