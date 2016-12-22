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В Кремле рассказали подробности визита Путина в ЮАР
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В Кремле рассказали подробности визита Путина в ЮАР
Политика, 16:01
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В Кремле рассказали подробности визита Путина в ЮАР
Президент России в ЮАР обсудит будущее БРИКС, расскажет лидерам входящих в объединение стран о своей встрече с главой США, а также проведет переговоры с лидерами африканских государств, Китая и Индии
Владимир Путин (Фото: Юрий Кадобнов / Reuters)

26 и 27 июля президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). Он будет юбилейным, десятым, напомнил журналистам на брифинге 24 июля помощник российского президента Юрий Ушаков. В неформальное объединение БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Первый саммит прошел по предложению России в 2009 году в Екатеринбурге.

В первый день саммита Путин примет участие во встрече лидеров пятерки в узком составе. По словам Ушакова, эта встреча — одна из самых содержательных в рамках БРИКС, на ней лидеры могут откровенно обсудить все интересующие вопросы. Главы государств обсудят дальнейшее совершенствование деятельности БРИКС, развитие сотрудничества по приоритетным направлениям (политика и безопасность, торговля, экономика и финансы, культурно-гуманитарные связи), координацию действий по региональным проблемам, включая сирийскую и на Ближнем Востоке в целом, урегулирование ситуации на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной программы, рассказал Ушаков.

Президент России также проинформирует коллег по объединению о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся в Хельсинки 16 июля, сообщил Ушаков: «Он изложит наши оценки саммита, соображения в этой связи».

После беседы в узком составе последует общение в расширенном составе и в открытом для прессы режиме. 27 июля последует встреча насчет развития БРИКС, на ней будут подведены итоги 10-летней деятельности объединения, возможно обсуждение вопроса, как встроить в работу другие государства, которые хотят сотрудничать с ним.

В рамках саммита президент России проведет несколько двусторонних встреч. 26 июля он встретится с новым президентом ЮАР Сирилом Рамофосой. Это будет их первая встреча после избрания Рамафосы на пост президента в феврале этого года. По итогам переговоров планируется подписать несколько документов, пока согласовано два — межправительственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и меморандум о сотрудничестве в области водных ресурсов, сказал Ушаков.

После этого Путин встретится с президентом Аргентины Маурисио Макри, главой темой общения с которым станет подготовка к саммиту «Двадцатки», который пройдет в Буэнос-Айресе в ноябре этого года, рассказал Ушаков. Путин также проведет переговоры с новым президентом Анголы Жоао Лоуренсу, за которыми последует встреча с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. С турецким лидером Путин обсудит вопросы энергетики и сирийское урегулирование, сказал помощник российского президента. В тот же день Путина ждет первая встреча с президентом Замбии, на которой будет обсуждаться создание в африканской стране центра ядерной науки и технологий.

В конце дня Путина ждут рабочий обед с председателем КНР Си Цзиньпином, а потом переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам Ушакова, лидеры обсудят и подготовку визита Путина в Индию, который запланирован на октябрь этого года.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: БРИКС , ЮАР , Владимир Путин
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