Санчес увидел двойные стандарты в 18-м пакете санкций против России

Премьер Испании заявил о двойных стандартах в ситуациях с Россией и Израилем

Санчес отметил, что Израиль нарушает права человека в секторе Газа и тем самым — Соглашение об ассоциации с ЕС. Он призвал остановить действие документа. Соглашение ставит партнерство в зависимость от соблюдения прав человека

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Для Евросоюза нет смысла вводить 18-й пакет санкций против России, поскольку в таком случае будут применены двойные стандарты на фоне ситуации с Израилем. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Он обратил внимание, что, пока Россия ведет военную операцию на Украине, Израиль нарушает права человека в секторе Газа.

«Я считаю, что совершенно очевидно, что Израиль нарушает статью 2 [Соглашения об ассоциации], и поэтому сегодня на Европейском совете я буду утверждать, что Европа должна приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем, и сделать это немедленно», — сказал испанский премьер.

Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем было подписано в 1995 году и вступило в силу в 2000-м. На его основании установлены основные правовые связи между объединением и еврейским государством, оно регулирует торговлю, культурное и научное сотрудничество. Вторая статья соглашения ставит партнерство в зависимость от «приверженности правам человека и международному праву».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее подготовила доклад к Совету по иностранным делам. Документ просочился в прессу. В частности, в нем говорится, что Израиль нарушает обязательства в области прав человека в секторе Газа, пишет The Guardian. По информации Bild, с учетом доклада Каллас возникла угроза приостановки соглашения о партнерстве с Израилем, речь может идти в том числе и о введении санкций.

Для полной приостановки действия соглашения потребуется поддержка этой меры всеми странами ЕС.

Доклад охватывает вопросы, связанные с отказом в гуманитарной помощи, значительным числом жертв, нападениями на медицинские учреждения. В Израиле доклад назвали «односторонним отчетом, демонстрирующим двойные стандарты» ЕС по отношению к Израилю, писала The Times of Israel.

Санкциями за блокаду сектора Газа Израилю, в частности, угрожали Великобритания, Канада и Франция. Заморозить соглашение об ассоциации с Израилем Каллас предложил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп.

18-й пакет санкций Евросоюза против России предусматривает в том числе возможность запрета транзакций с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также банками, которые занимаются обходом ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что пакет мер также будет включать снижение потолка цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Однако, по данным Politico, ЕС отказался от этих планов из-за ирано-израильского конфликта.

Канцлер Германии Фридрих Мерц говорил, что ЕС введет 18-й пакет санкций против России на саммите в Брюсселе 26 июня. Ранее против него проголосовали Венгрия и Словакия.

Введение санкций требует согласия всех стран — членов ЕС. Россия считает ограничения незаконными. В Кремле подчеркивали, что попытки давления на Москву «бесполезны».