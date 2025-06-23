Bild: в ЕС назвали доклад Каи Каллас по Израилю «ударом в спину»

В ЕС назвали доклад Каи Каллас по Израилю «ударом в спину»

Кая Каллас к Совету по иностранным делам ЕС подготовила доклад, содержащий критику действий Израиля в секторе Газа. Он встретил неоднозначную реакцию среди европейских политиков: некоторые называют доклад ударом в спину Израилю

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

В Евросоюзе доклад главы дипломатии ЕС Каи Каллас, подготовленный к Совету по иностранным делам, раскритиковали, пишет Bild. Так, немецкий депутат Европарламента Хильдегард Бентеле назвала его «ударом в спину».

Бентеле — представитель правящей в Германии партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

Доклад, в частности, включает раздел, посвященный ситуации в Газе. Он охватывает вопросы, связанные с отказом в гуманитарной помощи, значительным числом жертв, нападениями на медицинские учреждения, и подготовлен на фоне растущей обеспокоенности ЕС операциями Израиля против ХАМАС в секторе Газа и гуманитарной ситуацией в анклаве.

В ЕС указывали, что Израиль нарушает обязательства в области прав человека в секторе Газа. По информации Bild, с учетом доклада Каллас на Совете по иностранным делам возникла угроза приостановки соглашения о партнерстве от 2000 года с Израилем. Речь в том числе может идти о введении санкций против Израиля.

В Израиле доклад главы евродипломатии Каи Каллас назвали «односторонним отчетом, демонстрирующим двойные стандарты» ЕС по отношению к Израилю, пишет The Times of Israel. При этом для полной приостановки соглашения между ЕС и Израилем потребуется поддержка этой меры всех стран ЕС.

По данным газеты, несколько европейских дипломатов ожидают, что Каллас представит конкретные предложения о действиях ЕС в отношении Израиля, но принятия конкретных решений сегодня не предвидится, считают они. Один из дипломатов отметил, что до конца лета вряд ли удастся договориться о чем-либо, подчеркнув, что война в Иране изменила расстановку сил.

ЕС выступает крупнейшим торговым партнером Израиля, отмечает издание. Так, в 2024 году объем торговли товарами составил $48,2 млрд.

Государства — члены Европейского союза резко разделены по вопросу Израиля, пишет The New York Times. После доклада отношения между Израилем и Европейским союзом стали «еще более напряженными». По информации Independent, израильскую сторону поддерживают Австрия, Германия и Венгрия, в то время как Нидерланды, Ирландия и Испания открыто поддержали палестинцев в секторе Газа.

Так, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал к приостановке действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также заявил о готовности Парижа признать независимую Палестину.

Конфликт в секторе Газа между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС продолжается с 7 октября 2023 года, когда та совершила масштабное нападение на израильские территории и захватила заложников. В ответ Израиль начал крупномасштабную военную операцию, включающую воздушные удары по объектам ХАМАС в Газе и вторжение на территорию сектора.

Минувшей зимой сторонам удалось договориться о временном прекращении огня и провести обмен заложников на палестинских заключенных, однако продлить перемирие не получилось.

После начала войны в Газе (октябрь 2023 года) отношения между Израилем и Ираном также резко ухудшились. Израиль неоднократно обвинял Иран в поддержке ХАМАС, стороны обменивались обвинениями в провокациях. По мнению израильского премьера Биньямина Нетаньяху, операция в Иране, которая продолжается с 13 июня, поможет Израилю достичь целей и в секторе Газа, поскольку «без иранской поддержки все это рухнет».