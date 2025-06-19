Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами
Украине следует как можно скорее сесть за стол переговоров, иначе условия мира для нее могут ухудшиться, заявил президент России Владимир Путин в общении с журналистами на ПМЭФ.
«По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — заявил Путин.
По словам президента, условия, которые предлагала Россия в 2022 году в Стамбуле, были «гораздо более мягкими». Сейчас ситуация поменялась.
Как сообщил Путин, новая встреча делегаций может состояться после 22 июня, сейчас ведутся обсуждения.
Россия и Украина провели два раунда переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Москва и Киев обменялись меморандумами с условиями долгосрочного прекращения огня. Кроме того, стороны договорились о репатриации тел и об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти
Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть
Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США
АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ
Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании
Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций
Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана
Трамп рассказал о беседе с Путиным
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов