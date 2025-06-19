Путин посоветовал Украине не тянуть с переговорами

Путин: Украине не надо тянуть с переговорами, надо садиться и договариваться

Украине следует как можно скорее сесть за стол переговоров, иначе условия мира для нее могут ухудшиться, заявил президент России Владимир Путин в общении с журналистами на ПМЭФ.

«По этим же принципам, по стамбульским, мы готовы и дальше решать. Не будут договариваться — ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться», — заявил Путин.

По словам президента, условия, которые предлагала Россия в 2022 году в Стамбуле, были «гораздо более мягкими». Сейчас ситуация поменялась.

Как сообщил Путин, новая встреча делегаций может состояться после 22 июня, сейчас ведутся обсуждения.

Россия и Украина провели два раунда переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Москва и Киев обменялись меморандумами с условиями долгосрочного прекращения огня. Кроме того, стороны договорились о репатриации тел и об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».