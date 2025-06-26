Эрдоган: Трамп приедет на переговоры по Украине в Турцию, если там будет Путин

Эрдоган назвал условие для приезда Трампа на переговоры по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится российский президент Владимир Путин, передает TRT Haber.

«По нашему мнению, есть немалая надежда на мир в украинско-российском конфликте. Мы будем работать над тем, чтобы снова объединить стороны. Даже если для поиска решения придется вырыть яму иголкой, мы это сделаем», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, конечная цель — устроить встречу по урегулированию конфликта именно на уровне лидеров и добиться долгожданного мира.

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