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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган назвал условие для приезда Трампа на переговоры по Украине

Эрдоган: Трамп приедет на переговоры по Украине в Турцию, если там будет Путин
Сюжет
Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган&nbsp;и&nbsp;Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится российский президент Владимир Путин, передает TRT Haber.

«По нашему мнению, есть немалая надежда на мир в украинско-российском конфликте. Мы будем работать над тем, чтобы снова объединить стороны. Даже если для поиска решения придется вырыть яму иголкой, мы это сделаем», — сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, конечная цель — устроить встречу по урегулированию конфликта именно на уровне лидеров и добиться долгожданного мира.

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