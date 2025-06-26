Эрдоган назвал условие для приезда Трампа на переговоры по Украине
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американский лидер Дональд Трамп выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится российский президент Владимир Путин, передает TRT Haber.
«По нашему мнению, есть немалая надежда на мир в украинско-российском конфликте. Мы будем работать над тем, чтобы снова объединить стороны. Даже если для поиска решения придется вырыть яму иголкой, мы это сделаем», — сказал Эрдоган.
По словам турецкого лидера, конечная цель — устроить встречу по урегулированию конфликта именно на уровне лидеров и добиться долгожданного мира.
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