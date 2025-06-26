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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала о смене тона Трампа в отношении Путина и Зеленского

FT: Трамп все сильнее разочаровывается в Путине из-за максималистских требований
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп разочаровывается в Путине из-за «максималистских требований» и отказа от прекращения огня, в то время как Зеленского после встречи на саммите НАТО считает «очень милым», пишет FT
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском президенте Владимире Путине из-за «максималистских требований» и отказа от прекращения огня, пишет британская газета Financial Times (FT).

По словам Трампа, ситуация на Украине «выходит из-под контроля». Республиканец стал использовать более жесткий тон в отношении России, в то время как к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он проявил симпатию, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, говорится в материале.

Трамп также пообещал рассмотреть возможность поставок Украине большего количества ракет Patriot, хотя США и Израиль также нуждаются в них.

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Дональд Трамп

Ранее в июне американский лидер заявил о разочаровании и Россией, и Украиной из-за эскалации конфликта между ними. Он отметил тогда, что «очень близок» к отказу от посредничества в урегулировании конфликта.

Встреча президентов Украины и США на полях саммита НАТО продлилась 50 минут. Перед встречей Трамп назвал украинского коллегу «отличным парнем». Зеленский заявил, что основной темой его разговора с американским лидером было прекращение огня. Он назвал разговор «содержательным».

Однако на закрытой встрече в рамках саммита НАТО в Гааге республиканец не упоминал Россию, а также ушел от прямого ответа на вопрос о помощи Киеву. Таким образом, он «умыл руки» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, написал Bloomberg.

Путин ранее говорил, что следующая встреча российской и украинской сторон может состояться после 22 июня. Он призывал Киев сесть за стол переговоров как можно скорее, иначе условия мира для него могут ухудшиться.

До этого Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров впервые за три года в Стамбуле 16 мая и 2 июня. По итогам обеих встреч стороны провели несколько раундов обменов военнопленными и телами погибших.

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Дональд Трамп
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