Трамп сообщил о планах обсудить трудности с «отличным парнем» Зеленским

Трамп подтвердил готовность встретиться с Зеленским на саммите НАТО. По его словам, он рассчитывает обсудить трудности, с которыми столкнулся «отличный парень» — президент Украины. Последний раз президенты встречались в апреле

Владимир Зеленский (Фото: Toby Melville / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «отличным парнем» и сообщил, что собирается обсудить с ним «трудности», которые испытывает украинский лидер. Об этом Трамп заявил на полях саммита НАТО, трансляцию вел Fox News.

«Мы обсудим очевидное. Обсудим трудности. У него [Зеленского] есть небольшие трудности», — отметил он.

Кроме того, Трамп подтвердил, что в рамках саммита НАТО встретится с президентом Украины. «Зеленский — он отличный парень. Я полагаю, что встречусь с ним сегодня», — добавил президент США. Среди тем, которые он планирует обсуждать с Зеленским, американский лидер назвал Украину.

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Встреча президентов США и Украины должна была состояться на саммите G7 в Канаде 15–17 июня, где Зеленский хотел обсудить с Трампом новый пакет военной помощи. Однако переговоры не состоялись: американский лидер срочно покинул саммит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В последний раз Трамп и Зеленский встречались в конце апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска. Это была их первая встреча после перепалки в Белом доме в конце февраля и последующего витка напряженности между США и Украиной. Разговор, который продлился всего 15 минут, Белый дом назвал «продуктивным», а Зеленский — «символическим».

Двухдневный саммит НАТО начался 24 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Генсек НАТО Марк Рютте в преддверии саммита предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2 до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Таким образом, государства — члены альянса планируют достичь целевого показателя 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.

Рютте выразил уверенность, что по итогам саммита страны НАТО единогласно примут решение о повышении расходов на оборону до 5% от ВВП. Он также похвалил Трампа за то, что тот заставил страны альянса увеличить расходы на оборону. «Я думаю, это большая победа для всех и вскоре мы сравняем счет», — сказал Трамп на полях саммита (цитата по Reuters).