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Военная операция на Украине ,  
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Трамп сообщил о планах обсудить трудности с «отличным парнем» Зеленским

Трамп заявил, что обсудит трудности с отличным парнем Зеленским на саммите НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп подтвердил готовность встретиться с Зеленским на саммите НАТО. По его словам, он рассчитывает обсудить трудности, с которыми столкнулся «отличный парень» — президент Украины. Последний раз президенты встречались в апреле
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Toby Melville / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «отличным парнем» и сообщил, что собирается обсудить с ним «трудности», которые испытывает украинский лидер. Об этом Трамп заявил на полях саммита НАТО, трансляцию вел Fox News.

«Мы обсудим очевидное. Обсудим трудности. У него [Зеленского] есть небольшие трудности», — отметил он.

Кроме того, Трамп подтвердил, что в рамках саммита НАТО встретится с президентом Украины. «Зеленский — он отличный парень. Я полагаю, что встречусь с ним сегодня», — добавил президент США. Среди тем, которые он планирует обсуждать с Зеленским, американский лидер назвал Украину.

Трамп сообщил о планах обсудить трудности с «отличным парнем» Зеленским
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Встреча президентов США и Украины должна была состояться на саммите G7 в Канаде 15–17 июня, где Зеленский хотел обсудить с Трампом новый пакет военной помощи. Однако переговоры не состоялись: американский лидер срочно покинул саммит из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В последний раз Трамп и Зеленский встречались в конце апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска. Это была их первая встреча после перепалки в Белом доме в конце февраля и последующего витка напряженности между США и Украиной. Разговор, который продлился всего 15 минут, Белый дом назвал «продуктивным», а Зеленский — «символическим».

Двухдневный саммит НАТО начался 24 июня в Гааге. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Генсек НАТО Марк Рютте в преддверии саммита предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2 до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Таким образом, государства — члены альянса планируют достичь целевого показателя 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году.

Рютте выразил уверенность, что по итогам саммита страны НАТО единогласно примут решение о повышении расходов на оборону до 5% от ВВП. Он также похвалил Трампа за то, что тот заставил страны альянса увеличить расходы на оборону. «Я думаю, это большая победа для всех и вскоре мы сравняем счет», — сказал Трамп на полях саммита (цитата по Reuters).

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Алина Черкашина, Милена Костерева
Дональд Трамп Владимир Зеленский саммит НАТО
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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