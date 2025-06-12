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Политика ,  
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Трамп заявил о разочаровании и Россией, и Украиной

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании и Россией, и Украиной из-за эскалации конфликта между ними.

Главе государства задали вопрос, как близок он к тому, чтобы «отступить» от процесса урегулирования между Украиной и Россией.

«Я очень близок к этой ситуации. Я очень разочарован в России, но я также разочарован в Украине, потому что, я думаю, можно было бы заключить сделки», — сказал он.

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Авторы
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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