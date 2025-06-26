Bloomberg узнал, что Трамп не упомянул Россию на закрытой встрече НАТО

Трамп «умыл руки» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Республиканец на закрытой встрече в рамках саммита НАТО не упоминал Россию, а также ушел от прямого ответа на вопрос по помощи Киеву

Американский президент Дональд Трамп ни разу прямо не упомянул Россию в выступлении на закрытой встрече в рамках саммита НАТО в Гааге. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ходом переговоров источники.

Кроме того, по информации агентства, в итоговом коммюнике, принятом по результатам саммита, «формулировки по России были детально выверены». Предложенная лидерами нескольких государств характеристика России как «агрессора» не прошла, и НАТО по-прежнему называет ее «угрозой», говорится в материале.

Reuters тоже пишет, что в заявлении альянс осуждает Россию и называет ее долгосрочной угрозой для европейской и атлантической безопасности, но в нем не содержится прямой вины России во вторжении, как это делалось в предыдущих коммюнике.

В отличие от прошлого года, в декларации саммита также не было упоминания о будущем членстве Украины в НАТО, хотя генсек Марк Рютте заявил, что альянс «продолжит поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в НАТО».

The Guardian отмечает, что украинский вопрос отошел на саммите на второй план. В частности, президента Украины Владимира Зеленского пригласили только на официальный ужин в день открытия, но не на основную встречу.

Таким образом, пишет агентство, Трамп «умыл руки» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, он также ушел от прямого ответа на вопрос, продолжит ли Вашингтон оказывать помощь Киеву.

До этого лидеры Украины и США встретились на полях саммита НАТО, основной темой разговора было прекращение огня. Зеленский охарактеризовал встречу с президентом США как «продолжительную и содержательную».

На пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО Трамп заявил, что после встречи с президентом Украины собирается поговорить с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить с ним окончание конфликта на Украине. Последний раз Путин и Трамп разговаривали 14 июня.