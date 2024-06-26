Подозреваемого в шпионаже для России австрийца отпустили из-под ареста

Подозреваемого в шпионаже в пользу России экс-сотрудника австрийских спецслужб Отта отпустили из-под стражи спустя два месяца. Суд не нашел причин для продления ареста

Эгисто Отт (Фото: ZackZack / Youtube)

Высший земельный суд Вены (OLG) удовлетворил ходатайство защиты подозреваемого в шпионаже в пользу России австрийца Эгисто Отта и освободил его из-под стражи, передает Die Presse.

Бывшего сотрудника ныне не существующего Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) арестовали в конце марта по обвинению в злоупотреблении служебным положением и полномочиями секретной разведывательной службы в ущерб стране.

OLG постановил, что оснований для ареста Отта нет. Истек законный срок заключения на основании того, что он может скрыть информацию, например, уничтожить улики, находясь на свободе. Риск побега не был причиной для ареста, но предполагалось, что мужчина может снова совершить преступления, которые ему вменяют. Но Высший земельный суд не согласился с позицией прокуратуры и Венского земельного суда по уголовным делам.

«Нет никаких указаний, что обвиняемый совершил новые преступления после более раннего предварительного заключения в начале 2021 года. Факты, к которым относится срочное подозрение, были до заключения под стражу», — приводит Presse выдержку из заключения суда.

Адвокат Отта Юрген Мертенс пояснил, что OLG пришел к выводу, что против его подзащитного «нет достаточных фактических оснований, которые оправдывали бы досудебное содержание под стражей».

Расследование по обвинению в злоупотреблении служебным положением в ущерб Австрии и нарушении государственной тайны продолжается. Экс-сотрудник австрийских спецслужб отрицает все обвинения.

Der Standard и Financial Times сообщили, что Отт связан с бывшим главным операционным директором рухнувшей немецкой компании Wirecard, австрийским бизнесменом Яном Марсалеком, который, по версии следствия, руководил группой граждан Болгарии, арестованных в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

В ордере на арест говорилось, что Отт передавал российской стороне данные о перемещениях интересующих Москву лиц, используя сведения из информационной системы Шенгенской зоны. Также он запрашивал данные у других европейских стран, например Болгарии и Италии. Кроме того, в 2022 году Отт передал содержимое смартфонов трех бывших высокопоставленных чиновников австрийского МВД российским спецслужбам, писала Standard.

Отта задержали в 2021 году, но отпустили. Он отрицал обвинения в шпионаже. В разговоре со Spiegel Отт подтвердил, что передавал некоторые данные бывшему коллеге Мартину Вайсу (утверждается, что тот работал на Марсалека). Однако он заявил: «В своей карьере я всегда боролся с российской разведкой».

Standard сообщила, что Вайс установил «тесные связи» с Оттом в 2015 году, и последний стал работать с Марсалеком именно через Вайса, который и указал правоохранительным органам на Отта. Оба содействовали работе российских спецслужб в течение минимум пяти лет с 2017 года, писала FT.

Обе газеты пишут, что Марсалек сейчас живет в России, а Вайс — в Дубае. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером Wirecard.