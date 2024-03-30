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Экс-сотрудника внутренней разведки Австрии арестовали по делу Wirecard

Экс-сотрудника внутренней разведки Австрии Отта арестовали по делу Wirecard
В Австрии арестовал экс-сотрудника внутренней разведки Отта по обвинению в злоупотреблении полномочиями в ущерб стране. По информации Standart, он связан с экс-стратегом Wirecard Марсалеком, подозреваемым в работе на Россию
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

Бывший сотрудник ныне несуществующего Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT) Эгисто Отт, был арестован 29 марта по обвинению в злоупотреблении служебным положением и секретной разведывательной службой в ущерб Вены, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нина Буссек, передает ORF.

По данным телеканала, вместе с Оттом арестовали и его бывший зятя — его обвиняют в соучастии. Der Standart сообщает, что Отт связан с бывшим главным операционным директором рухнувшей немецкой компании Wirecard, австрийским бизнесменом Яном Марсалеком, который, по версии следствия, руководил группой граждан Болгарии, арестованных в Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России.

По информации Standart, Отт летом 2022 года передал содержимое смартфонов трех бывших высокопоставленных чиновников МВД российским спецслужбам. Данные он получил от другого сотрудника закрытого управления по борьбе с терроризмом, который также находится под следствием. Отта ранее уже задерживали в 2021 году, но отпустили, он всегда отрицал обвинения в шпионаже в пользу России, пишет издание.

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Политика
Ян Марсалек

В разговоре с Spiegel Отт подтверждал, что передавал некоторые данные бывшему коллеге Маркусу Вайсу (утверждается, что он работал на Марсалека). Однако при этом Отт заявил: «В своей карьере я всегда боролся с российской разведкой».

Марсалек с 2020 года находится в розыске по обвинению в мошенничестве. Его местоположение точно неизвестно. Немецкая Handelsblatt сообщала, что Марсалек мог покинуть Германию, уехать в Австрию и через Белоруссию перебраться в Россию. Отмечалось, что сбежавший топ-менеджер обладает значительной суммой денег в биткоинах, которые вывел из Дубая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не в курсе истории с бывшим топ-менеджером германской компании.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Австрия разведка задержание
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