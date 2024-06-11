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Политика ,  
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Россиянку в Дании заподозрили в связях с российскими спецслужбами

Задержание россиянки связали с «денежными потоками из российских госфондов». По версии датской полиции, женщина содействовала российским спецслужбам в стране
Фото: Dennis Grombkowski / Bongarts / Getty Images
Фото: Dennis Grombkowski / Bongarts / Getty Images

В Дании задержали гражданку России, которую подозревают в содействии российской разведке, сообщает Danmarks Radio (DR) со ссылкой на службу безопасности и разведки страны (Politiets Efterretningstjeneste, PET).

Радиостанция называет женщину «центральной фигурой русской общины» в Дании: по данным DR, она давала юридические консультации русскоязычным на датском острове Зеландия, координировала организацию праздничных мероприятий на 9 мая и получила несколько почетных грамот от МИД России.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России и посольство России в Дании.

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Как сообщает радио, задержание связано не с выборами в Европарламент, а с «денежными потоками из российских госфондов». На прошлой неделе DR, The Guardian и другие СМИ публиковали материалы, где говорилось, что российский «Правфонд» — Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом — «потратил миллионы евро на финансирование пропагандистских и юридических кампаний» в странах Европы. Деньги, по версии изданий, распределялись членами руководства фонда, среди которых были сотрудники Службы внешней разведки России. По данным Guardian, часть средств ушла на оплату адвоката для экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

В российском посольстве в Дании заявили, что цель журналистского расследования — «внести раскол в российскую диаспору». Там отметили, что «Правфонд» вел консультационную деятельность до 2022 года, она была направлена «исключительно на оказание правовой поддержки соотечественникам с тем, чтобы их жизнь в Дании выстраивалась в строгом соответствии с датским законодательством», а каких-либо доказательств противоправных действий со стороны фонда нет.

«Правфонд» был основан в 2012 году, его учредителями являются МИД и Федеральное агентство Россотрудничества. Исполнительный директор — Александр Удальцов. В 2023 году фонд попал под санкции ЕС, поскольку, по версии Брюсселя, способствует «созданию нестабильности и раскола» и распространению «пропагандистских сообщений из Кремля», в том числе касающихся Украины. В фонде отвергли обвинения, а ведение санкций назвали попытками оказать давление на Россию и подтверждением «массовых нарушений прав человека» в ЕС.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Анастасия Серова
Дания шпионаж спецслужбы

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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