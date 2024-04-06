FT узнала детали обвинения экс-разведчика в Австрии в шпионаже для России

FT: австрийского экс-разведчика обвинили в работе на Россию и связи с Марсалеком

Эгисто Отт помогал получать России данные о передвижении в ЕС интересующих ее лиц, информацию с телефонов австрийских чиновников и т. д. Он мог работать с бывшим топ-менеджером Wirecard Яном Марсалеком, который руководил шпионами

Бывший сотрудник австрийской полиции и разведки Эгисто Отт работал на Россию и передавал ей данные о перемещении в Европе интересующих российскую сторону лиц, используя сведения из информационной системы Шенгенской зоны, сообщают Financial Times со ссылкой на содержание ордера на арест Отта, которого взяли под стражу в прошлую пятницу. Данные были получены британской МИ5. Некоторые детали дела раскрывает австрийская Der Standart.

Помимо использования данных по Шенгенам, Отт запрашивал информацию об интересующих Россию лицах у правоохранительных органов других европейских стран, в том числе Италии и Британии.

Также он подготовил для российской разведки анализ «извлеченных уроков» после убийства в Берлине гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. За это преступление осудили экс-спецназовца ФСБ Вадима Красикова. Российские власти неоднократно отрицали связь с убийством гражданина Грузии в Германии.

Деятельность Отта в ордере связывают с бывшим главным операционным директором рухнувшей немецкой компании Wirecard, австрийским бизнесменом Яном Марсалеком. В сентябре прошлого года Лондон заявил, что он курировал «шпионов России».

FT указывает, что Отт предостовил Марсалеку информацию об адресе журналиста-расследователя Христо Грозева (признан Минюстом иноагентом) в Вене. Уехавший в США Грозев в феврале прошлого года говорил, что не может вернуться в Австрию, где жил много лет, из-за угрозы преследования со стороны России. Еще один эпизод — передача Марсалеку содержимого мобильных телефонов трех высокопоставленных чиновников МВД Австрии.

Ранее Отт не признавал свою вину, отмечает FT. Он подтверждал, что имел связи с Марсалеком, но говорил, что не знал о работе топ-менеджера Wirecard с Россией.

FT пишет, что Марсалеку подчинялся не только Отт, но и сотрудник австрийской службы госбезопасности Мартин Вайс, они содействовали работе российских спецслужб в течение как минимум пяти лет с 2017 года. Der Standart пишет, что Вайс установил «тесные связи» с Оттом в 2015 году, и последний стал работать с Марсалеком именном через Вайса, который и указал правоохранительным органам на Отта.

Обе газеты отмечают, что сейчас Марсалек живет в России, а Вайс — в Дубае.