Bloomberg узнал об отказе членов НАТО от обязательных поставок Киеву

Некоторые страны НАТО отказываются брать на себя обязательство ежегодно выделять €40 млрд на помощь Украине, пишет Bloomberg. В Кремле говорили, что такая мера «ничего не изменит»

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Несколько стран — членов НАТО отказываются брать на себя конкретные многолетние обязательства по затратам на военную помощь Украине на сумму €40 млрд ежегодно, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ходом дискуссий в Североатлантическом альянсе.

С таким предложением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце мая. Собеседники агентства говорят, что дискуссия вызвана тем, что «политические и юридические препятствия в нескольких столицах» означают, что власти этих стран будут, вероятно, ежегодно пересматривать цели, чтобы понять, увеличить или уменьшить затраты на военную помощь Киеву «в зависимости от ситуации на поле боя».

По словам источников Bloomberg, некоторые союзники опасаются формализовать обещание конкретными цифрами и хотят просто пообещать продолжать оказывать поддержку на том же уровне. Другие же участники альянса не хотят публиковать точные цифры своих вложений, опасаясь, что это может раскрыть информацию об истинных масштабах их помощи.

Агентство пишет, что план по обязательной многолетней поддержке Киева должен быть представлен на саммите НАТО (пройдет 9–11 июля в Вашингтоне) президенту Украины Владимиру Зеленскому. Собеседники Bloomberg рассказали, что сделку все еще могут заключить, если помощь Киеву будет снижена с €40 млрд на фоне существующего обязательства НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП. Однако это может снизить обороноспособность самих стран — участниц, особенно если министерства финансов откажутся увеличить общий уровень расходов, отмечает Bloomberg.

Положение об обязательной военной помощи войдет в пакет мер, который США и Германия хотят представить как «мост к членству» Украины в НАТО, рассказывают собеседники. По их словам, также в альянсе обсуждают назначение специального представителя со штаб-квартирой в Киеве для наблюдения за координацией поставок оружия Украине и подготовкой украинских военных.

Столтенберг в середине июня заявил, что поставки военной помощи Украине станут для членов НАТО обязательными. По его мнению, в таком случае поставки станут более надежными. До этого он отказался от плана по созданию фонда помощи Украине на $100 млрд на пять лет из-за сопротивления со стороны членов альянса, писал Bloomberg.

В Кремле, говоря об инициативе Столтенберга обязать страны НАТО ежегодно выделять по €40 млрд на помощь Украине, заявили, что это «ничего не изменит», поскольку страны альянса и так поставляют оружие Киеву. Москва осуждает такие поставки.