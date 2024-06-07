Столтенберг отказался от плана помощи Украине на $100 млрд

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от плана по созданию фонда помощи Украине на пять лет из-за сопротивления со стороны членов альянса, узнал Bloomberg. Планировалось, что размер фонда составит $100 млрд.

Вместо этого генсек предложит странам сохранить текущий уровень поддержки Киева, который с начала военного конфликта составлял около $43 млрд в год. Цели по вкладам от каждой страны будут определяться в зависимости от ее ВВП, половину всей помощи будут направлять США, остальное — оставшийся 31 участник альянса.

По данным агентства, Турция призвала альянс проявлять осторожность, чтобы координация военной помощи «не создавала впечатления более активного участия союзников в конфликте».

О том, что Столтенберг на июльском саммите альянса предложит создать фонд взносов на сумму 100 млрд в рамках финансирования поставок Украине вооружений, в апреле сообщал Bloomberg. Инициатива генсека является частью плана на случай прихода к власти в США Дональда Трампа, который может поставить под угрозу финансовую поддержку Украины.

Издание Politico ранее сообщило, что страны НАТО потребовали от генсека большей ясности по поводу плана о поддержке Украины на $100 млрд и усомнились в его жизнеспособности. Как писало издание, «за кулисами даже некоторые из самых близких восточноевропейских партнеров Украины» относятся к плану сдержанно. Их интересует, откуда и как удастся получить такую сумму, тогда как до июльского саммита альянса остаются считанные недели.

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