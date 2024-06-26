FT оценила численность армий европейских участников НАТО в случае войны

Европейские армии НАТО столкнулись со значительным сокращением численности и вряд ли смогут выставить в потенциальном конфликте более 300 тыс. военных, хотя по документам располагают 1,9 млн солдат

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Вооруженные силы европейских стран НАТО столкнулись с дефицитом солдат, показатели численности «на бумаге» и по факту отличаются, пишет Financial Times (FT).

«На бумаге» европейские участники альянса располагает 1,9 млн военнослужащих, но аналитики FT говорят, что в реальности им будет сложно задействовать в конфликте более 300 тыс. человек. Бывший помощник генсека НАТО и эксперт Европейского совета по международным отношениям Камилла Гранд отметила, что в Европе год за годом сокращалась численность военных контингентов, никогда не шло речи о массовой отправке солдат куда-либо. «Оборонное планирование НАТО в Европе на протяжении многих лет сводилось к следующему: готовы ли вы предоставить 300 бойцов специального назначения для Афганистана», — пояснила она.

Гранд отметила, что Европе особенно важно сосредоточиться на пополнении рядов своих армий, когда поддержка США в этом вопросе не гарантирована. «Если возникнет кризис, мы должны быть в состоянии убедить российскую сторону, что на их пути стоит не только польская армия, но и что кавалерия приближается, и это заслуживает доверия», — сказала она.

Официальные данные по численности войск некоторых стран, которые приводит FT: Германия: действующих военнослужащих — 181 тыс., не хватает 20 тыс.

Великобритания: 138 тыс. человек, за десять лет сократились на 19%.

Франция: 204 тыс., сокращение за десять лет на 8%.

Италия: 160 тыс., десять лет назад было 200 тыс.

Бывший военный и старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Бен Барри отметил, что в странах Европы сосредоточились на увеличении военных бюджетов, однако мало кто решил поставить задачу по призыву большего числа граждан. По его словам, уже сейчас армии «достигли критической массы», уровня «порочного круга», когда из-за нехватки людей падает общее качество работы и в итоге действующие военные разочаровываются и тоже уходят.

FT выделила несколько проблем, которые стоят перед вооруженными силами стран ЕС. Первое — привлечение на военную службу молодежи. Например, в Германии собираются рассылать анкету всем 18-летним молодым людям (это около 400 тыс. ежегодно), в которой будут вопросы об их готовности пойти на военную службу и навыках. Около 40 тыс. человек будут включены в списки потенциального отбора. Похожий механизм может быть задействован в Нидерландах: там после анкетирования 17-летних молодых людей собираются отобрать 2 тыс. человек, имеющих потенциал для годичной службы. Модели гибридного призыва действуют в Норвегии и Швеции, они успешны и позволили повысить престиж военной службы, указывает газета.

Еще одной из ключевых проблем является плохое состояние жилых помещений для военнослужащих: в Германии многие казармы в аварийном состоянии, в Британии в них — «сырость и плесень», наблюдаются перебои с газом и электричеством, случаются «нашествия вредителей».

Издание также обращает внимание на различный уровень патриотической мотивации тех, кто идет служить в европейских странах. В Польше и балтийских государствах он выше из-за опасений «российского реваншизма», в других странах — ниже. В Британии, например, это связано с «негативным культурным багажом — представлений, которые были очень сильно подкреплены войнами в Афганистане и Ираке», отметил Барри.