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Политика ,  
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У журналистки ORF отозвали лицензию и потребовали выехать из России

МИД: у журналистки ORF отозвали лицензию и потребовали выехать из России
Главе московского офиса австрийского ORF Шнайдер предписали сдать аккредитацию и выехать из страны. Это в МИДе назвали ответом на отзыв лицензии и предписание выехать из Вены главе корпункта ТАСС Давидян
Карола Шнайдер
Карола Шнайдер (Фото: из личного архива)

В российский МИД вызвали шеф-корреспондента московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Каролу Шнайдер, где от нее потребовали сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть Россию.

Российское дипведомство называет это ответом на непродление разрешения на пребывание в Австрии главы венского корреспондентского пункта ТАСС Арины Давидян. Уведомление об этом и предписание выехать из Австрии в течение двух недель она получила 24 июня, уточняет МИД.

«Подчеркнуто, что данный шаг — вынужденная ответная мера в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии. Отмечено, что в случае пересмотра Веной решения в отношении А.А. Давидян аккредитация К. Шнайдер может быть восстановлена», — говорится в заявлении дипведомства.

Карола Шнайдер возглавляла московский офис ORF с 2011 по 2021 год, затем вернулась на пост в 2023 году.

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Вернер Альмхофер

Накануне, 25 июня, МИД запретил вещание ORF в России в числе 81 СМИ из Евросоюза. Дипведомство назвало это ответом на запрет вещания «Известий», «РИА Новости», «Российской газеты» и Voice or Europe.

В конце апреля Вена отозвала аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова. Москва выразила протест австрийскому послу Вернеру Альмхоферу и предупредила об ответных мерах в адрес австрийских корреспондентов. 10 июня МИД объявил о зеркальном ответе — отзыве лицензии у журналистки ORF Марии Книпс-Виттинг.

ORF после сообщения российского МИДа заявил, что принял решение к сведению, но «не может его полностью реализовать». В компании отметили, что Шнайдер «много лет очень компетентно докладывала из Москвы и всегда соблюдала все российские законы». ORF выразил протест по поводу мер в отношении Шнайдер и Книпс-Виттинг и пообещал подать заявку на новые аккредитации. Пока журналистки продолжат работу в зарубежной редакции в Вене. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что посла России в Вене Дмитрия Любинского вызвали в МИД в знак протеста, сообщает ORF.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Австрия лишение аккредитации журналисты МИД
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В МИДе заявили о зеркальном отзыве аккредитации у австрийского журналиста
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МИД объявил о зеркальном отзыве аккредитации у австрийской журналистки
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