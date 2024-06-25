Отца боевиков, напавших на Дагестан, задержали по делу о хулиганстве

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Накануне стало известно о задержании Омарова, однако суть предъявленных ему обвинений следователи пока не раскрыли. В нападениях на церкви и синагоги, в результате которых погиб 21 человек, участвовали сыновья чиновника

Магомед Омаров (Фото: Администрация Сергокалинского района)

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, уволенный после терактов, был задержан по статье УК о мелком хулиганстве, сообщили «РИА Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

О задержании чиновника стало известно накануне. Источник РБК сообщал, что ФСБ проверяет информацию об участии его сына в нападении террористов. В нападениях на церкви и синагоги участвовали сыновья Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев, писали ТАСС и Baza.

По словам собеседника «Ъ», следствие сейчас рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму.

РБК направил запрос в СУ СК России по Республике Дагестан, обратился за комментарием в пресс-службу МВД России по Республике Дагестан.

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Омаров был секретарем местного отделения партии «Единая Россия», после нападения из партии его исключили. Глава Дагестана Сергей Меликов, говоря о степени вины Омарова, сказал: «Это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то и ответственность будет полная».

Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. По последним данным, в результате атаки в Дагестане погиб 21 человек. Среди погибших мирных жителей — православный священник. После нападения 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в республике.

Пять боевиков были убиты. Источники РБК, близкие к республиканскому МВД, говорили, что следователи отрабатывают связи террористов, опрашивают их родных и знакомых.

25 июня Меликов в связи с произошедшим поручил изучить личные дела каждого из руководящих чиновников и депутатов Дагестана. Предстоящая работа дагестанских властей будет направлена на недопущение клановости в среде чиновников, заявил глава региона.