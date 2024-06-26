В Севастополе после удара ВСУ созовут чрезвычайное заседание заксобрания
В Севастополе 27 июня пройдет чрезвычайное заседание Законодательного собрания города в закрытом режиме по вопросу обеспечения безопасности жителей, анонсировал губернатор Михаил Развожаев.
Он рассказал, что 26 июня провел заседание оперштаба, главой которого является, с участием представителей силовых ведомств и Черноморского флота.
«Главной темой, конечно, были вопросы безопасности. Впервые мы столкнулись с ударом по гражданской инфраструктуре ракетами с кассетными боеприпасами. Сейчас наша главная совместная задача — принять все возможные меры, чтобы в случае повторения подобных атак минимизировать последствия», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, штаб наметил программу действий, но нужно обсудить ее юридические и финансовые аспекты.
ВСУ ударили по северной части Севастополя пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе после воздействия на нее средств ПВО. Обломки ракеты и суббоеприпасы упали на пляж в Учкуевке. На пляже потом были найдены неразорвавшиеся кассетные снаряды
Погибли четыре человека, в том числе двух- и девятилетняя девочки, пострадали более 150. 26 июня Развожаев сообщил, что в больницах Севастополя остаются 47 пациентов, в том числе 12 детей. Еще 22 человека — 12 детей и 10 взрослых — были направлены в московские больницы.
После атаки в Севастополе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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