В Севастополе после удара ВСУ созовут чрезвычайное заседание заксобрания

23 июня город был атакован ракетами ATACMS, погибли двое взрослых и два ребенка. Оперштаб разработал программу действий при подобных атаках, требуется обсудить его финансовые и юридические аспекты, сказал губернатор Развожаев

Михаил Развожаев (Фото: Global Look Press)

В Севастополе 27 июня пройдет чрезвычайное заседание Законодательного собрания города в закрытом режиме по вопросу обеспечения безопасности жителей, анонсировал губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказал, что 26 июня провел заседание оперштаба, главой которого является, с участием представителей силовых ведомств и Черноморского флота.

«Главной темой, конечно, были вопросы безопасности. Впервые мы столкнулись с ударом по гражданской инфраструктуре ракетами с кассетными боеприпасами. Сейчас наша главная совместная задача — принять все возможные меры, чтобы в случае повторения подобных атак минимизировать последствия», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, штаб наметил программу действий, но нужно обсудить ее юридические и финансовые аспекты.

ВСУ ударили по северной части Севастополя пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе после воздействия на нее средств ПВО. Обломки ракеты и суббоеприпасы упали на пляж в Учкуевке. На пляже потом были найдены неразорвавшиеся кассетные снаряды

Погибли четыре человека, в том числе двух- и девятилетняя девочки, пострадали более 150. 26 июня Развожаев сообщил, что в больницах Севастополя остаются 47 пациентов, в том числе 12 детей. Еще 22 человека — 12 детей и 10 взрослых — были направлены в московские больницы.

После атаки в Севастополе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.