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Путин переназначил главу Федерального медико-биологического агентства

Путин переназначил Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства
Путин назначил главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Скворцову, которая руководит им с 2020 года. Агентство 17 июня перешло под контроль президента
Вероника Скворцова
Вероника Скворцова (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Вероника Скворцова вновь стала главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Скворцова руководит ФМБА с 2020 года. До начала того года агентство находилось в ведении Минздрава. В январе 2020-го Путин перевел ФМБА в подчинение правительству. 17 июня этого года он подписал указ о переподчинении агентства президенту.

ФМБА было создано в 2004 году на базе Федерального управления «Медбиоэкстрем». До Скворцовой агентством руководил Владимир Уйба, который с этого поста ушел на должность замминистра здравоохранения, а спустя несколько месяцев возглавил республику Коми.

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В задачи агентства входит оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере здравоохранения, в том числе оказание медицинской помощи, организация деятельности службы крови, контроль за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, функции по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд России и т.д.

После начала пандемии COVID-19 ФМБА разработало и запатентовало несколько препаратов для лечения коронавируса, Путин называл сотрудников агентства «медицинским спецназом».

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ФМБА назначения Вероника Скворцова Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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