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Политика ,  
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Путин переподчинил себе Федеральное медико-биологическое агентство

ФМБА с 2020 года возглавляет Вероника Скворцова. Агентство находилось в подчинении правительства, теперь контроль над ним будет у президента
Фото: Александр Сухов / РИА Новости
Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководить деятельностью Федерального медико-биологического агентства будет президент России.

До начала 2020 года ФМБА находилось в ведении Минздрава. В январе того года Путин утвердил переподчинение его правительству.

«Из раздела III «Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации» слова «Федеральное медико-биологическое агентство» исключить», — говорится в новом указе.

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ФМБА было создано в 2004 году на базе Федерального управления «Медбиоэкстрем», с января 2020 года им руководит Вероника Скворцова. На этой должности она сменила Владимира Уйбу, который сейчас возглавляет Республику Коми.

В задачи агентства входит оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере здравоохранения (включая оказание медицинской помощи), организация деятельности службы крови, контроль за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, функции по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд России и т.д.

После начала пандемии COVID-19 ФМБА разработало и запатентовало несколько препаратов для лечения коронавируса, Путин назвал сотрудников агентства «медицинским спецназом».

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Владимир Путин ФМБА правительство Минздрав Вероника Скворцова
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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