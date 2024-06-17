Путин переподчинил себе Федеральное медико-биологическое агентство
Владимир Путин подписал указ, согласно которому руководить деятельностью Федерального медико-биологического агентства будет президент России.
До начала 2020 года ФМБА находилось в ведении Минздрава. В январе того года Путин утвердил переподчинение его правительству.
«Из раздела III «Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации» слова «Федеральное медико-биологическое агентство» исключить», — говорится в новом указе.
ФМБА было создано в 2004 году на базе Федерального управления «Медбиоэкстрем», с января 2020 года им руководит Вероника Скворцова. На этой должности она сменила Владимира Уйбу, который сейчас возглавляет Республику Коми.
В задачи агентства входит оказание государственных услуг и управление государственным имуществом в сфере здравоохранения (включая оказание медицинской помощи), организация деятельности службы крови, контроль за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, функции по медико-биологическому обеспечению спортсменов сборных команд России и т.д.
После начала пандемии COVID-19 ФМБА разработало и запатентовало несколько препаратов для лечения коронавируса, Путин назвал сотрудников агентства «медицинским спецназом».
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