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Спорт ,  
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ФМБА ответило на жалобы Уайлда на «несправедливый» недопуск от врачей

ФМБА ответило Вику Уайду: мы не создаем препятствий к занятиям спортом
В ФМБА заявили, что заинтересованы в сохранении и укрепления здоровья спортсмена, как и здоровья других членов сборных России. Двукратный олимпийский чемпион ранее заявил, что врачи отказываются допускать его к стартам
Вик Уайлд
Вик Уайлд (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не создает препятствий к занятиям спортом членам сборных России, а лишь заботится об их здоровье. Так в ФМБА ответили на запрос РБК с просьбой прокомментировать претензии двукратного чемпиона Олимпиады в Сочи сноубордиста Вика Уайлда.

Спортсмен ранее пожаловался Минспорту на несправедливый по его мнению недопуск от врачей. По словам сноубордиста, у него нет никаких проблем со здоровьем, но врачи ФМБА «каждый раз находят их и говорят, что с ним что-то не так».

«Мы заинтересованы в сохранении и укрепления его здоровья, как и здоровья других спортсменов сборных команд Российской Федерации. Мы не создаем препятствий к занятиям спортом», — заявили в ФМБА.

Вик Уайлд пожаловался Минспорту на «несправедливый» недопуск от врачей
Спорт
Вик Уайлд

Там отметили, что наоборот, с целью исполнения указа президента России по достижению целевых показателей по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году, разрабатывают новые методические рекомендации, где расширяются критерии допуска спортсменов при различных хронических заболеваниях.

«Для получения допуска к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях Вик Уайлд, как и другие спортсмены спортивных сборных, должен пройти полную программу углубленного медицинского обследования (УМО). Данная процедура направлена на профилактику внезапной смерти в спорте, диагностику и мониторинг патологических заболеваний и состояний, при которых занятия спортом могут нанести вред здоровью», — сказано в сообщении.

В случае невыполнения полной программы УМО врач не может взять на себя ответственность о состоянии здоровья спортсмена и предоставить полноценный допуск, добавили в ФМБА.

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«Что же касается состояния здоровья Вика Уайлда, сообщаем, что данная информация относится к специальным категориям персональных данных, распространение которых в СМИ не допускается на основании Федерального закона «О персональных данных», в связи с чем сообщить что-либо дополнительно по данному вопросу не представляется возможным», — заключили в ФМБА.

Уайлду 37 лет. На Играх в Сочи он выиграл золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а на Олимпиаде в Пекине — бронзу в параллельном гигантском слаломе. Уайлд — единственный сноубордист, выигравший две золотые медали на одной Олимпиаде.

Без допуска от ФМБА спортсмен не может принимать участие в сборах национальной команды и соревнованиях.

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Иван Витченко Иван Витченко, Яна Баширова
сноуборд Вик Уайлд

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