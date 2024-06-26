Джулиан Ассанж вышел на свободу и прилетел в Австралию

Ассанж является гражданином Австралии. 24 июня основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы Белмарш и в рамках сделки Минюст США объявил о прекращении уголовного дела против него

Video

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вернулся в Австралию сообщает NBC. Самолет с ним на борту приземлился в Канберре.

В аэропорту его встретили жена и отец, а также сочувствующие граждане. Ассанж родился в Австралии и является гражданином этой страны.

Утром 24 июня он был освобожден под залог из тюрьмы строгого режима Белмарш на окраине Лондона, где провел больше пяти лет — 1901 день. Он сел на самолет и вылетел из Великобритании. Освобождение было частью сделки с американскими властями, добивавшимися его экстрадиции и осуждения по делу о раскрытии секретной информации. Ему грозило в США 175 лет лишения свободы по 18 статьям, он не признавал вину.

Через два дня Ассанж предстал перед американским федеральным окружным судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, неинкорпорированная организованная территория США) и признал вину по одному из 18 пунктов предъявленного ему обвинения.

Суд приговорил Ассанжа к сроку, который уже был отбыт в британской тюрьме (около пяти лет). «На основании этого очень серьезного дела о шпионаже против вас... я фактически приговариваю вас к отбытому сроку. <...> Вы сможете выйти из этого зала суда свободным человеком», — заявила судья Рамона Манглона. После этого Минюст США объявил о прекращении уголовного преследования Ассанжа.