Джулиан Ассанж вышел на свободу и прилетел в Австралию
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вернулся в Австралию сообщает NBC. Самолет с ним на борту приземлился в Канберре.
В аэропорту его встретили жена и отец, а также сочувствующие граждане. Ассанж родился в Австралии и является гражданином этой страны.
Утром 24 июня он был освобожден под залог из тюрьмы строгого режима Белмарш на окраине Лондона, где провел больше пяти лет — 1901 день. Он сел на самолет и вылетел из Великобритании. Освобождение было частью сделки с американскими властями, добивавшимися его экстрадиции и осуждения по делу о раскрытии секретной информации. Ему грозило в США 175 лет лишения свободы по 18 статьям, он не признавал вину.
Через два дня Ассанж предстал перед американским федеральным окружным судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, неинкорпорированная организованная территория США) и признал вину по одному из 18 пунктов предъявленного ему обвинения.
Суд приговорил Ассанжа к сроку, который уже был отбыт в британской тюрьме (около пяти лет). «На основании этого очень серьезного дела о шпионаже против вас... я фактически приговариваю вас к отбытому сроку. <...> Вы сможете выйти из этого зала суда свободным человеком», — заявила судья Рамона Манглона. После этого Минюст США объявил о прекращении уголовного преследования Ассанжа.
Ассанж в 2006 году он вместе с группой единомышленников основал проект WikiLeaks. В 2010 году он опубликовал несколько десятков тысяч конфиденциальных документов, которые касаются операций США и их союзников в Афганистане в 2004–2009 годах.
Публикация телеграмм американских дипломатов, в том числе секретных, также вызвала скандал. В США началось расследование против Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже.
Основатель WikiLeaks жил в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 — 2019 годах. После того, как страна лишила Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция. После этого журналиста поместили в Белмарш. Британский суд разрешил передать его США в апреле 2022 года, однако защита подала апелляцию. В результате в марте 2024 года экстрадицию отложили.
В мае Высокий суд Англии и Уэльса разрешил Ассанжу обжаловать экстрадицию. На нескольких последних судебных заседаниях он не присутствовал из-за проблем со здоровьем.
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