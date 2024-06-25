WikiLeaks сообщила об освобождении Ассанжа

Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы, он вылетел из Лондона и вернется в Австралию. Он заключил сделку с американской стороной, обвиняющей его в шпионаже, по которой суд зачтет ему срок нахождения в тюрьме в Британии

Джулиан Ассанж в 2019 году (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы, сообщила WikiLeaks в Х.

«Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог. <...> Он сел на самолет и вылетел из Великобритании», — сказано в сообщении.

The Washington Post и CNN со ссылкой на судебные документы сообщали, что он достиг предварительной сделки о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу. В WikiLeaks отметили, что она еще не завершена официально.

Предполагается, что 26 июня суд на Северных Марианских островах (это территория США на востоке Тихого океана, вблизи Филиппин) вынесет решение о тюремном сроке на 62 месяца (пять лет и два месяца), столько он уже провел за решеткой в Лондоне.

Ассанж возвращается в свою родную Австралию, отметили в WikiLeaks.

Источники телеканала рассказали, что представители Минюста США и ФБР выступали против любой сделки, в которой бы Ассанжу не пришлось признать вину.

В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция и он был отправлен в тюрьму в Великобритании. Местный суд разрешил его экстрадицию в США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию.

В прошедшем марте Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США. В этом году продолжились слушания относительно того, может ли основатель WikiLeaks обжаловать решение об апелляции: в мае Высокий суд встал на его сторону. Сообщалось об ухудшении здоровья Ассанжа на фоне пребывания в заключении.

О том, что основатель WikiLeaks может пойти на сделку со стороной обвинения, ранее сообщала The Wall Street Journal. По ее данным, речь шла о том, что он мог признать вину дистанционно — без экстрадиции из Великобритании, а уже отбытые им пять лет заключения были бы зачтены при вынесении приговора судом в США.