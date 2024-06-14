Путин назвал честный диалог с Россией условием достижения мира на Украине

Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Без участия России в переговорах по украинскому кризису невозможно урегулировать конфликт, заявил президент Владимир Путин, выступая в МИДе. Трансляцию вел РБК.

«Без участия России, честного и ответственного диалога с нами, выйти на мирное решение по Украине и в целом по глобально европейской безопасности невозможно», — сказал он. По его словам, Запад игнорирует интересы Москвы.

«Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра», — вновь подчеркнул он.

Мирный саммит по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На конференцию пригласили делегации 160 стран, участие подтвердили 90 государств. От поездки на саммит отказались Китай, Мексика, Саудовская Аравия и другие. Россию не пригласили: «на этом этапе» участие Москвы не нужно, пояснили власти Швейцарии.

На мирной конференции в Швейцарии будут в деталях разрабатывать три пункта «формулы мира» — ядерная и продовольственная безопасность, обмен всех военнопленных и возвращение украинских детей. Наработки по ним передадут России, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский.

Москва неоднократно оказывалась от переговоров на условиях «формулы мира» Зеленского.