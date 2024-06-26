WSJ рассказала о «неудобных союзах» США ради дешевой нефти

США пытаются избежать скачка цен на нефть в мире, из-за чего санкции против России, Ирана и Венесуэлы не так строги, как ожидают многие

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Администрация президента США хочет сохранить стабильность нефтяных цен перед президентскими выборами, воздерживаясь от жестких мер против стран-экспортеров — России, Ирана и Венесуэлы. Это привело к более мягким, чем ожидалось, санкциям против крупных производителей нефти, рассказали Wall Street Journal источники среди дипломатов, бывших чиновников и игроков энергоотрасли.

Показательным стало объявление новых санкций США против Ирана в начале этой недели. Аналитики посчитали, что введенные меры затронут лишь часть иранского экспорта нефти и вряд ли повлияют на мировые рынки. Кроме того, июньские санкции против России были сконцентрированы в первую очередь на банковской сфере и почти не затронули нефтяную промышленность. Другим примером стала просьба Вашингтона к Киеву не бить по российским топливным объектам.

«Президент хотел сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить американским потребителям максимально низкую цену на заправках, поскольку это влияет на повседневную жизнь семей», — объяснил высокопоставленный представитель администрации.

США и их союзники в вопросе санкций «очень-очень осторожны, чтобы не зайти слишком далеко и не подорвать западные экономики», считает партнер Morrison Foerster и бывший глава Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) Джон Смит.

Дипломаты и чиновники энергоотрасли США десятилетиями вели работу по всему миру, чтобы сохранить поставки нефти, часто «заключая неудобные союзы и соглашаясь на уступки», пишет WSJ, отмечая, что некоторые сотрудники Минфина разочарованы бездействием Вашингтона в отношении схем по торговле российской и иранской нефтью.

Примером такой политики может служить партнерство США и Саудовской Аравии. Оно долгое время строилось на нефти и безопасности: Вашингтон получал дешевую нефть и мог использовать это против СССР, сбивая цены. В обмен США гарантировали безопасность королевства и поддерживали его, несмотря на cерьезные проблемы с правами человека, отмечаемые Госдепартаментом. Саудовская Аравия, в свою очередь, могла не тратиться на развитие вооруженных сил, а инвестировать в развитие своей экономики. Кроме того, как показал Кувейтский кризис 1990–1991 годов, США были готовы оперативно прислать на помощь королевству мощный контингент хорошо оснащенных и обученных войск, отмечал эксперт РСМД Николай Сурков.

Сторонники нынешнего подхода властей США поясняют, что эти меры тщательно сбалансированы для удержания цен на низком уровне, но при этом они мешают работе российских и иранских экспортеров, что снижает прибыль Москвы и Тегерана с каждого проданного барреля топлива. «Две наши цели, которые заключаются в снижении издержек для американского народа и снижении прибылей для Кремля, во многом совпадают друг с другом», — сказал высокопоставленный чиновник американского Минфина.

WSJ напоминает, что, когда США ввели санкции против «Совкомфлота», одновременно были выданы лицензии на исключение из санкций многих танкеров, что, по оценке собеседников издания, стало зеленым светом для нефтетрейдеров на ведение дел с этими судами.

Схожая история разворачивается в вопросе санкций против Венесуэлы. В прошлом году власти США смягчили санкции против нее с условием проведения честных демократических выборов, благодаря чему в 2024-м экспорт нефти из страны вырос на 5%, но Вашингтон снова ужесточил правила после того, как суд решил оставить в тюрьме лидера венесуэльской оппозиции.

Несмотря на это, по словам источников WSJ, в последние недели чиновники обратились к крупным нефтетрейдерам с просьбой подать заявку на получение специальных лицензий для покупки венесуэльской нефти и одобрили индивидуальные заявки.

«Ничто так не пугает американского президента, как резкий скачок цен на бензин. Они пойдут на все, чтобы предотвратить это, особенно в год выборов», — оценил президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боб Макнелли.

Москва осуждает введение антироссийских ограничений и считает их незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что страны Запада пытаются измотать экономику России и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» при помощи санкций, но безуспешно.