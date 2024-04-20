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Удар Ирана по Израилю ,  
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Экономисты предрекли «нефтяной шок» при войне Израиля и Ирана

Замглавы МВФ Гопинахт: эскалация между Израилем и Ираном вызовет нефтяной шок
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Если взаимные удары Израиля и Ирана перерастут в войну, мировая экономика сильно пострадает, а нефтяные рынки будет ждать кризис, считают экономисты. Однако пока Тегеран не торопится выполнять обещание о немедленном мощном ответе
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Власти США и других стран глубоко обеспокоены рисками ухудшения ситуации в отношениях между Израилем и Ираном; по словам высокопоставленного европейского чиновника, нет никаких гарантий, что новый виток эскалации получится сдержать, если конфликт в ближайшие дни снова усилится. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Поскольку Иран и Израиль перешли на уровень с нанесением прямых взаимных атак, риск широкомасштабной войны вырос, признал экономист Зиад Дауд. Причиной тому могли стать просчеты, либо намеренная эскалация, но вне зависимости от истоков кризиса, «влияние на мировую экономику будет огромным».

«Если произойдет серьезная эскалация — что означает гораздо более широкую региональную эскалацию, чем то, что мы видели до сих пор — тогда да, у нас может быть серьезный нефтяной шок», — считает первый замглавы МВФ Гита Гопинатх. Но она обратила внимание на то, что пока ситуация не ухудшилась до такой степени.

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Новое обострение между Израилем и Ираном началось с 1 апреля, когда в результате удара израильской армии погибли несколько командиров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе трое генералов. Иран спустя две недели атаковал территорию Израилю сотнями дронов и ракет, почти все из них удалось сбить. Это стало первой прямой атакой со стороны Тегерана территории Израиля за долгие годы гибридной войны между ними. Затем 19 апреля иранскую территорию атаковали беспилотники, источники CNN, CBS, Fox, Reuters и ABC возложили ответственность на Израиль.

Иран предупреждал до последнего удара, что если нечто подобное произойдет со стороны Израиля, сдержанной реакции не последует. «Следующий ответ с нашей стороны будет немедленным и на максимальном уровне <...>, решительным, окончательным и прискорбным для них», — описывал перспективы глава иранского МИДа Хосейн Амир-Абдоллахян.

Когда атака состоялась, иранские власти решили повременить с «немедленным ответным ударом», рассказал Reuters иранский чиновник. Он отметил, что израильская причастность к нападению пока не нашла подтверждения. В иранской армии добавили, что какого-либо ущерба Ирану нанесено не было.

Иран явно пытается приуменьшить значимость атаки беспилотников, чтобы избежать нового раунда эскалации, рассказали источники New York Times. По их словам, Белый дом попросил Пентагон, Госдепартамент и спецслужбы не делать заявлений по поводу ударов, чтобы не помешать снижению эскалации.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МВФ нефтяной шок нефтяные цены нефть Израиль Иран Ближний Восток
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